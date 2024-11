The Night Flight Orchestra: veröffentlichen neue Single „Shooting Velvet“

The Night Flight Orchestra veröffentlichen ihr neues Album und Napalm Records Debüt Give Us The Moon am 31. Januar 2025 und bieten mit Shooting Velvet einen ersten Vorgeschmack auf ihr neustes Werk! Die Single besticht mit absolutem Ohrwurmpotentialpotential und erscheint mit einem offiziellen Musikvideo.

Das facettenreiche neue Album von The Night Flight Orchestra überzeugt mit authentischem AOR, der mit seinen einzigartigen Melodien besticht, die mit viel musikalischem Können vorgetragen wird und damit Fans wie Kritiker auf ganzer Linie überzeugen wird. Ende Januar 2025 werden The Night Flight Orchestra zur Feier ihres neuen Albums auf eine ausgedehnten Europa-Tour gehen. Also bringt euch jetzt schon mal in Stimmung für Give Us The Moon und schaut euch das Musikvideo zu Shooting Velvet hier an!

The Night Flight Orchestra über Shooting Velvet:

„Hier ist der erste Vorgeschmack auf das neue TNFO-Universum, das den Namen Give Us The Moon trägt. Lasst euch von dem pulsierenden Fundament und dem grandiosen Refrain in den Bann ziehen. In diesem Song geht es darum, die Höhen zu halten, die Tiefen zu bekämpfen und niemals einen Beat auszulassen. Wir werden euch vom Mond aus beobachten, wenn ihr euch dafür bereit macht. Viel Spaß mit Shooting Velvet!“

Die etablierten schwedische Classic Rocker The Night Flight Orchestra veröffentlichen am 31. Januar 2025 ihr heiß ersehntes siebtes Studioalbum Give Us The Moon und geben damit gleichzeitig ihr Labeldebüt bei Napalm Records. Die 2007 gegründete Band bestehend aus Mitgliedern diverser hochkarätiger Bands (Soliwork, Arch Enemy, Mean Streak) verzeichnet bereits Millionen von Streams sowie drei Nominierungen bei den schwedischen Grammy-Awards. Mit ihren mitreißenden und äußerst unterhaltsamen Auftritten überzeugt die Band auch live auf ganzer Linie und spielt regelmäßig auf großen Festivals wie dem Wacken Open Air. Zudem waren sie Vorband für die legendären Kiss bei deren letzten beiden Shows in Schweden und sie absolvierten bereits diverse Europatouren sowie eine Tour durch Südamerika 2024. Mit ihrem neuen Werk liefern The Night Flight Orchestra erneut von den 80ern inspirierten, authentischen Classic Rock, der mit seinen einzigartigen Melodien besticht, die mit viel musikalischem Können vorgetragen werden und damit Fans wie Kritiker auf ganzer Linie überzeugen.

Die 13 neuen Tracks bieten einerseits eine erfrischende Alltagsflucht und erzählen gleichzeitig Geschichten aus dem echten Leben, die mit einer gehörigen Portion Nostalgie vorgetragen werden. Das Intro Final Call ebnet den Weg für den ersten Track Stratus der mit einem packenden Rhythmus das Album würdig eröffnet. Shooting Velvet besticht im Chorus mit einer eingängigen Melodie, die über absolutes Ohrwurmpotential verfügt und mit einem Gitarrensolo von Sebastian Forslund beeindruckt. Like The Beating Of A Heart zieht den Hörer mit einem synthie-lastigen Intro, authentischen 80s Sound und einem weiteren Ohrwurm-verdächtigen Chorus in seinen Bann, während The Night Flight Orchestra mit Melbourne, May I? und dem darauffolgenden Miraculous zwei für die Band charakteristische Classic-Rock-Hymnen liefert, die durch ihre beeindruckenden Gitarrensolos überzeugen. Nach einem ruhigeren, aber sehr emotionalen Paloma bietet der Titelsong des Albums Give Us The Moon eine sehnsüchtige und nostalgische Stimmung sowie einen rhythmischen Chorus, der zum Mitsingen einlädt. Mit dem 80s Rock Track A Paris Point Of View führen die Schweden ihre langjährige Tradition fort, Städte und Straßennamen in ihre Songs einzubinden. Runaways hat filmreifen Charakter, der über das ganze Album hinweg erkennbar ist. Mit den letzten beiden Songs Way To Spend The Night und Stewardess, Empress, Hot Mess (And The Captain Of Pain) schließen The Night Flight Orchestra das Album äußerst energiegeladen ab.

Der Sound von Give Us The Moon bietet ein abwechslungsreiches Hörerlebnis, das sich mühelos über Genregrenzen hinwegsetzt. Produziert wurde das Album von The Night Flight Orchestra in enger Zusammenarbeit mit Sebastian Forslund, der ebenfalls für das Mixing des Albums zuständig war und Plec Johansson hat in den preisgekrönten Panic Room Studios das Mastering übernommen. Das Artwork wurde erneut von der talentierten Giorgia Carteri angefertigt. Also schnallt euch an und genießt den Flug!

The Night Flight Orchestra über ihr neues Album:

„Die Arbeit an einem neuen Album war noch nie so intensiv und es war eine unglaubliche Reise. Wir haben das Gefühl, dass wir für dieses Album alles gegeben haben und es perfekt geworden ist. Explosive Emotionen und cineastischen Landschaften, die einen in den Weltraum katapultieren wo man sanft landet, während man sich wie zu Hause fühlt. Es soll Zufluchtsort und Ausflucht zugleich sein. Wir hoffen, dass euch dieses Album genauso viel bedeuten wird wie uns – genießt Give Us The Moon!“

Give Us The Moon – Tracklist:

1. Final Call (Intro)

2. Stratus

3. Shooting Velvet

4. Like The Beating Of A Heart

5. Melbourne, May I?

6. Miraculous

7. Paloma

8. Cosmic Tide

9. Give Us The Moon

10. A Paris Point Of View

11. Runaways

12. Way To Spend The Night

13. Stewardess, Empress, Hot Mess (And The Captain Of Pain)

Give Us The Moon wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• 1LP Gatefold Splatter Vinyl inkl. Booklet, Poster und Flugticket

• Digisleeve inkl. Booklet, Bauchtasche und Schlafmask e

• 1LP Gatefold Crystal Clear Vinyl

• 1LP Gatefold Salmon Pink Vinyl – Band exklusiv

• 1LP Gatefold Vinyl Black Vinyl

• Digisleeve

• Digital Album

Give Us The Moon hier vorbestellen: https://lnk.to/TNFO-GiveUsTheMoon/napalmrecords

Moon Over Europe 2025 Tour

30.01.25 NL – Tilburg / 13

31.01.25 FR – Lyon / O Totem Live

01.02.25 UK – London / Garage

02.02.25 FR – Paris / Petit Bain

04.02.25 ES – Bilbao / Sana27

05.02.25 PT – Lisbon / Lisboa Au Vivo

07.02.25 ES – Madrid / Mon

08.02.25 ES – Barcelona / Wolf

11.02.25 IT – Milan / Legend Club

13.02.25 HU – Budapest / Durer Kert

14.02.25 AT – Vienna / Szene

15.02.25 DE – Munich / Backstage

16.02.25 CZ – Prague / Futurum

18.02.25 CH – Aarau / KIFF

19.02.25 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

20.02.25 DE – Nuremberg / Hirsch

21.02.25 DE – Karlsruhe / Substage

22.02.25 DE – Berlin / Frannz Club

24.02.25 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

The Night Flight Orchestra sind:

Björn Strid – Gesang

Sharlee D’Angelo – Bass

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

Sebastian Forslund – Gitarre, Percussions

John Lönnmyr – Keys

Rasmus Ehrnborn – Gitarre

Anna Brygard – Hintergrundgesang

Åsa Lundman – Hintergrundgesang

The Night Flight Orchestra online:

