Orthodox: kündigen neues Album „A Door Left Open“ an

Orthodox haben ihr neues Album A Door Left Open angekündigt, das am 6. Juni über Century Media veröffentlicht wird. Am 14. März erschien im Vorfeld die Single und das dazugehörige Video zu Searching For A Pulse.

Die Mischung aus chaotischen Rhythmen, druckvollen Riffs und explosiven, emotionalen Vocals hat sich auf dem monumentalen vierten Studioalbum A Door Left Open zu einem eindringlichen Erlebnis verfeinert.

Seht euch das Video zu Searching For A Pulse hier an:

Auf A Door Left Open fangen Orthodox das Gefühl der Unruhe und die vollkommene Angst ein, die man empfindet, wenn der eigene Komfort und die Routine gestört werden. Was ist hineingekommen – oder was ist hinausgegangen?

Die lebendige Single Searching For A Pulse verwandelt die groovigsten Elemente des Metals in eine geschmolzene Legierung, die sowohl brennend als auch dicht ist. „This is about a reoccurring dream I would get every time we left for tour that my house was burning down and I couldn’t make it home in time to save it“, erklärt Sänger Adam Easterling und offenbart, dass es zu Asche zerfiel, als er schließlich zurückkam. „I tried to write something that encapsulates an overall fear and eventual submission to being powerless.“ Das eindrucksvolle Video zu Searching For A Pulse wurde von Anthony Altamura inszeniert.

Die Vielzahl an Riffs auf A Door Left Open (ein New Wave of American Heavy Metal-String-Skipper beschleunigt in Godless Grace), ein shreddender Solo in Searching For A Pulse (dank des neuesten Mitglieds Ben Touchberry) und unzählige Breakdowns schaffen ein klangliches Gefühl der Unruhe über die zwölf Tracks des Albums. Im Zentrum steht Gitarrist Austin Evans, dessen unorthodoxe Spielweise und Schreibstil mit Harmonien, Quietschen und fast laserartigen Geräuschen gespickt sind.

Der Kontrast zwischen diesen und den drückenden Chugs – verstärkt durch die vielfältigen Rhythmen von Schlagzeuger Mike White und Bassist Shiloh Krebs – sorgt dafür, dass das Hörerlebnis nie bequem wird. Darüber hinaus ist Easterlings kraftvoller Gesang hier noch eindringlicher, was dazu führte, dass Produzent Randy LeBoeuf (Jesus Piece, Kublai Khan TX, Dying Wish) dazu sagte, er könne kaum glauben, dass es von demselben Mann stammt.

Die Hörer werden weniger die schwankende Stimme bemerken, mit der Jonathan Davis und Corey Taylor den Wahnsinn annähern, sondern eher eine selbstbewusste, brachiale Naturgewalt. Dies steht im Einklang mit der direkten Natur der Texte, wobei Easterling aus den Metaphern heraustritt und eine ebenso direkte Erklärung abgibt: „It comes down to the fact that life will kick your ass, whether you want it to or not.“

Easterling passt sich dem Leben am Mikrofon an, was ihm hilft, unter den Gastsängern des Albums hervorzustechen. Andrew Neufeld von Comeback Kid singt mit einer der vielfältigsten und wiedererkennbarsten Stimmen des Hardcore auf der Vorab-Single Commit To Consequence, während Matt McDougal von der befreundeten Band Boundaries die Straight-Edge-Hymne Blend In With The Weak mit Brutalität bereichert. Ein Gang-Vocal-Shout „What TheFu*k?!“ von Brann Dailor (Mastodon) zu Beginn von One Less Body bereichert diesen epischen Song.

A Door Left Open wird am 6. Juni über Century Media veröffentlicht.

A Door Left Open– Tracklist:

1. Can You Save Me?

2. Body Chalk

3. Dread Weight

4. Blend In With The Weak (fFeat. Matt McDougal)

5. Godless Grace

6. Keep Your Blessings

7. Sacred Place

8. Step Inside

9. One Less Body (Feat. Brann Dailor)

10. Searching For A Pulse

11. Commit To Consequence (Feat. Andrew Neufeld)

12. Will You Hate Me?

