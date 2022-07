Orthodox: kündigen neues Album „Learning To Dissolve“ für den 19.08.2022 an

Die Nashville-Metal-Band Orthodox hat soeben ihr neues Album Learning To Dissolve angekündigt, das am 19. August erscheinen soll. Um die Albumankündigung zu feiern, hat die Band ihren neuen Track und das Musikvideo zu Head On A Spike veröffentlicht. Seht euch das Video, bei dem Nick Chance Regie geführt hat an.

Die Band kommentiert:

„Dies ist im Grunde der erste Song, den ich je geschrieben habe, um mich über mein Rückgrat zu freuen“, sagt Orthodox-Frontmann Adam Easterling über Head On A Spike. „Orthodox als Band wurde als ‚kitschig‘ bezeichnet und immer wieder übersehen, jahrein, jahraus. Aber wir haben nicht aufgegeben. Dies ist ein Song für alle, die denken, wir hätten das Handtuch werfen sollen, denn wir haben nicht das Gefühl, dass wir unseren Höhepunkt erreicht haben.“

Stream von Head On A Spike: hier

