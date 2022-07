Vomit Forth: veröffentlichen neuen Song und Video zu „Carnivorous Incantation“

Vomit Forth aus Connecticut haben ihren neuen Song und das Video zu Carnivorous Incantation veröffentlicht. Seht euch das Musikvideo dazu an.

Die Band kommentiert:

„Carnivorous Incantation ist eine Art selbstreflexiver Song“, sagt Vomit Forth-Sänger Kane Gelaznik über den Track. „Es geht um die Auswirkungen von Missbrauch auf unsere Psyche. Missbrauch zieht Missbrauch nach sich, wie ein schrecklicher Zauber, der auf uns alle gelegt wurde. Der Song ist ein Versuch, das Trauma zu externalisieren, zu verstehen und zu überwinden. Das Video ist absichtlich nervös und spastisch. Wir wollten, dass das Video wegen des Themas des Songs bei euch hängen bleibt. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir uns für 8498 entschieden haben. Ich hoffe, es hilft Opfern von Missbrauch jeglicher Art, ihr Trauma zu überwinden.“

Carnivorous Incantation ist nach Predatory Savious der zweite Track von Vomit Forths kommendem Album Seething Malevolence, das am 8. Juli veröffentlicht wird. Während die Band für ihren Sound bekannt ist, der sich an den unterschätzten Ostküsten-Death-Metal-Blaupausen von Bands wie Internal Bleeding und Scattered Remnants orientiert, geht Seething Malevolence in Richtung experimenteller und unerwarteter Klänge, die die Vorliebe der Band für Bands wie Napalm Death oder Full of Hell widerspiegeln. Seething Malevolence löst das Versprechen von allem ein, was Vomit Forth bisher an Nordost-Death Metal angedeutet haben.

Pre-Order Carnivorous Incantation: hier

Vomit Forth online:

https://www.facebook.com/VOMIT-FORTH-428997780907673/?ref=page_internal