Destrage: kehren mit neuem Album „So much. Too Much“ am 16.09.2022 zurück

Everything Sucks And I Think I’m A Big Part Of It ist ab sofort überall zum Streaming verfügbar und das Video kann hier angesehen werden:

Die Band kommentiert:

„Wir sind super aufgeregt, unser neues Album So Much. Too Much. anzukündigen“, teilte die Band gemeinsam mit. „Wir möchten uns bei Periphery und 3DOT Recordings dafür bedanken, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben und uns dabei geholfen haben, diese Songs unter die Leute zu bringen. Dieses Album ist für all die Leute, die uns in den letzten drei Jahren unterstützt haben … die nie aufgehört haben, uns anzusprechen und nach neuer Musik zu fragen. Ihr seid der Grund, warum wir tun, was wir tun. Wir können es kaum erwarten, diese neuen Songs auch live zu präsentieren! We’re back!“

Pre-order So much. Too Much: hier

