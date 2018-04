Destrage: kündigen italienische ‚Celebrate Self Celebration‘ Sommertour an

Destrage: kündigen italienische ‚Celebrate Self Celebration‘ Sommertour an

Die italienischen Extrem-Metaller von Destrage haben soeben ihre italienischen Dates für den Sommer angekündigt, darunter sich auch Shows im Vorprogramm der mächtigen Meshuggah!

Destrage

Celebrate Self Celebration Summer Tour 2018

18/05 THE HOR – Sassari (SS)

19/05 FABRIK – Cagliari (CA)

02/06 SOLIDAR ROCK – Cassano d’Adda (MI)

18/06 LIVE CLUB – Trezzo Sull’Adda (MI) w/ MESHUGGAH

19/06 ORION – Roma (ROMA) w/ MESHUGGAH

20/06 ESTRAGON – Bologna (BO) w/ MESHUGGAH

07/07 FESTINTENDA – Mortegliano (UD)

13/07 ROCK IN PARK OPEN AIR – Cava di Roselle (GR)

14/07 ROCK PLANET – Pinarella di Cervia (RA)

28/07 CIOCIARIA OPEN AIR – Ceccano (FR)

18/08 SUMMER CROCK FESTIVAL – Borghetto di S.Martino di Lupari (PD)

08/09 PHENOMENON (AMTNE CLOSING PARTY) – Fontaneto d’Agogna (NO)

Destrage sind:

Paolo Colavolpe -Vocals

Matteo Di Gioia – Gitarre

Federico Paulovich – Drums

Ralph Guido Salati – Gitarre

Gabriel Pignata – Bass

http://www.destrage.com

https://www.facebook.com/Destrage

https://www.youtube.com/destrage

https://twitter.com/destrage

https://www.instagram.com/destrage_official

https://soundcloud.com/destrage

Kommentare

Kommentare