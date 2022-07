Destrage: veröffentlicht neue Single „Italian Boi“, als Teil ihres kommenden Albums „So Much. Too Much.

Destrage, das italienische Avantgarde Metal-Viergespann, ist stolz darauf, einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album So Much. Too Much. zu geben, das am 16. September veröffentlicht werden soll.

Italian Boi ist ab sofort überall zum Streaming verfügbar und das Video kann hier angesehen werden:

