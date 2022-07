Municipal Waste: haben neues animiertes Video zu „Grave Dive“ veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten Thrash-Meisterwerks Electrified Brain haben Municipal Waste aus Richmond ein neues, episches Animationsvideo zu ihrer Single Grave Dive veröffentlicht, das von Pierre Mousquet kreiert wurde. Darin beschwört die Band eine Armee toter Fans für ein höllisches Konzert herauf, bei dem der Toxic Avenger, Lemmy, The Ramones, Skeletor und unzählige andere mitwirken.

Seht euch das Video zu Grave Dive an:

Sänger Tony Foresta kommentiert das Video wie folgt:

„Wir sind sehr aufgeregt, ein weiteres Video von der neuen Platte zu präsentieren. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, Pierre und die Imov Studios für einen weiteren Animationsfilm zurückzuholen, da uns der letzte so gut gefallen hat. Dieses Video hat mehr Ostereier als der Feiertag, an dem Jesus starb“.

Animator und Regisseur Mousquet fügt hinzu:

„Fast zehn Jahre nach You’re Cut Off hatte ich erneut die Gelegenheit, in das fantastische Universum von Municipal Waste einzutauchen und das Animationsvideo Grave Dive zu erstellen. Der Song hat mich unendlich inspiriert, so dass ich zu viele Ideen hatte, um sie in einem 2:32 langen Video unterzubringen. Also nicht blinzeln!“

Es ist so weit! Nach monatelanger Vorfreude haben die hartgesottenen Thrash-Metaller Municipal Waste aus Richmond endlich ihr siebtes Studioalbum Electrified Brain am 1. Juli über Nuclear Blast veröffentlicht.

Hier gibt es alle Infos zum neuen Album:

