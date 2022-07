Epica: kündigen Universal-Streaming-Event für ihre 20-Jahres-Show an

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung ihrer Jubiläums-Neuauflagen We Still Take You With Us und Live At Paradiso (zum ersten Mal!) werden die Symphonic-Metal-Titanen Epica ihr 20-jähriges Bestehen live im 013 in Tilburg feiern, demselben Ort, an dem sie 2002 ihre erste Show (als Support von Anathema) gespielt haben.

Da die Show jedoch längst ausverkauft ist und nicht jeder am 3. September mitfeiern kann, bringt die Band die Show über das Internet zu allen. Fans in aller Welt können einen exklusiven Pro-Shot-Livestream der gesamten Show verfolgen, der viele Überraschungen in der Setlist, verschiedene Gäste und spektakuläre Bühneneffekte enthält!

Coen Janssen kommentiert: „Wir freuen uns riesig, dass wir unser Jubiläum nicht nur mit den Glücklichen teilen können, die ein Ticket bekommen haben, sondern auch mit allen anderen auf der Welt!

Unsere treue Fangemeinde ist überall auf diesem Planeten und durch diesen Livestream können wir jeden an dieser Party teilhaben lassen. Es wäre keine Geburtstagsparty ohne euch!!

Also, schnappt euch eure Getränke und warnt die Nachbarn, denn das wird eine laute Nacht!“

Außerdem werdet ihr Zeuge der Rückkehr einer Band, die in den letzten 20 Jahren von der Bildfläche verschwunden war. Sahara Dust kommen für einen besonderen, einmaligen Live-Auftritt wieder zusammen, um die Show zu eröffnen.

Ihr solltet sie nicht verpassen, denn obwohl ihr vielleicht noch nie von ihnen gehört habt, ist ihre Geschichte eng mit den Anfängen von Epica verwoben.

Die Show beginnt live um 19:30 Uhr MESZ und wird 72 Stunden lang online bleiben, damit Fans in verschiedenen Zeitzonen sie jederzeit in ihrem Account erneut ansehen können.

Frühbucher-Tickets sind bis zum 12. August erhältlich, außerdem gibt es Bundles mit limitierten Merchandise-Artikeln, die nur über den Stream oder direkt bei der Jubiläumsshow in Tilburg erhältlich sein werden.

Sichert euch eure Tickets für dieses besondere Event hier: www.epicastream.com