Municipal Waste: veröffentlichen neues Video zu „Crank The Heat“

Die Metal-Maniacs Municipal Waste aus Richmond, USA, haben ein neues Video zu Crank The Heat veröffentlicht, in dem Iron Lung, Sick Of It All, Warthog und viele mehr zu sehen sind! Unter der Regie und Produktion von David Brodsky und Allison Woest von My Good Eye Visuals (Clutch, Cannibal Corpse, Gwar) folgt der Clip der Band und ihren Freunden bei ihren wilden Späßen auf dem Rücksitz eines NYC-Taxis.

Seht euch das Video zu Crank The Heat an:

Sänger Tony Foresta kommentiert das mitreißende neue Video:

„Während sich alle die Handschellen anlegen und sich für die Ferien-/Wintersaison einrichten, dachten wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um euch in die glorreiche NYC-Sommerhitzewelle von 2022 zu entführen. Gedreht in ganz Queens und darüber hinaus… begleitet The Waste, wenn wir eine unserer Lieblings-TV-Sendungen aller Zeiten aufgreifen: Taxi Cab Confessions. Wir hoffen, dass das Video zu Crank The Heat ein echter Kracher für euch ist und wir uns auf die kommenden wärmeren Zeiten freuen können.“

Municipal Waste werden auf dem Download Festival UK 2023 spielen, das vom 8. bis 11. Juni nächsten Jahres stattfinden wird. Tickets gibt es hier.

Das neue Video Crank The Heat ist am 29. November kurz vor ihrer Co-Headline USA-Tour mit den allmächtigen High On Fire und den Support-Acts Gel und Early Moods erschienen. Tickets können ab sofort unter https://www.municipalwaste.net/tour erworben werden.

