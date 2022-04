Municipal Waste: neues Album „Electrified Brain“ erscheint am 01.07.

Das war kein Aprilscherz! Die hart feiernden Thrash-Metaller Municipal Waste aus Richmond werden ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Electrified Brain am 1. Juli über Nuclear Blast veröffentlichen. Am 1. April hat die Band das schockierende Coverartwork von James Bousema, das Tracklisting und die tödliche Single Grave Dive enthüllt.

Hier gehts zum Stream von Single Grave Dive: https://municipalwaste.bfan.link/grave-dive

Pre-order – Electrified Brain: https://www.municipalwaste.net/electrified-brain

Electrified Brain ist das erste Album von Municipal Waste seit fünf Jahren, nachdem sie 2017 ihr von der Kritik hochgelobtes Album Slime And Punishment veröffentlicht haben. Und man sollte nicht denken, dass sie in den Jahren seitdem langsamer geworden sind. „Wir schreiben keine Liebesballaden, um Platten zu verkaufen“, beteuert Sänger Tony Foresta. „Wir machen einfach das, was wir seit den Anfängen der Band immer gemacht haben, nämlich lauten, schnellen und mitreißenden Hardcore Punk Metal zu schreiben. Wir hoffen, dass ihr mit blutigen Ohren, kaputten Lautsprechern, angepissten Eltern, blauen Augen und einem gesunden Misstrauen gegenüber Autoritäten nach Hause geht.“

Aufgenommen in Philadelphia mit Produzent Arthur Rizk (Power Trip, Code Orange), ist Electrified Brain eine Hochspannungs-Non-Stop-Meisterklasse von halsbrecherischem Thrash, der der ideale Soundtrack für Hochgeschwindigkeits-Autoverfolgungsjagden und Hinterhof-Stahlkäfigkämpfe wäre, wie der neue Track Grave Dive zeigt.

„Er ist in der Art von Songs wie Headbanger Face Rip und Wave of Death„, erklärt Tony. „Es ist ein inspirierender Song für unsere Fans, sich selbst körperlichen Schaden zuzufügen, aber natürlich auf eine laute und gesunde Weise.“

Electrified Brain – Tracklist:

01. Electrified Brain

02. Demoralizer

03. Last Crawl

04. Grave Dive

05. The Bite

06. High Speed Steel

07. Thermonuclear Protection

08. Blood Vessel – Boat Jail

09. Crank The Heat

10. Restless and Wicked

11. Ten Cent Beer Night

12. Barreled Rage

13. Putting On Errors

14. Paranormal Janitor

Seit 2001 haben sich Municipal Waste kompromisslos als hart feiernde und noch härtere Fackelträger des Thrash Metal des 21. Jahrhunderts. Das Quintett aus Richmond, VA – Tony Foresta (Gesang), Ryan Waste (Gitarre), Philip „Landphil“ Hall (Bass), Dave Witte (Schlagzeug) und Nick Poulos (Gitarre) – hat sich von einem Kult-Favoriten zu einem Metal-Maintainer für eine ganze Generation entwickelt. Auf dem Weg dorthin nahm Decibel The Art of Partying in seine begehrte „Hall of Fame“ auf und behauptete, es habe „das Interesse am Thrash neu belebt und eine neue Welle junger neuer Bands inspiriert“. Metal Hammer taufte The Art of Partying auf den Titel „The 50 Greatest Thrash Metal Albums Ever“, während Loudwire The Art of Partying als „The Best Thrash Album of 2007“ und Hazardous Mutation als „The Best Thrash Album of 2005“ bezeichnete. Die Jungs haben unzählige Shows auf mehreren Kontinenten ausverkauft und dabei zig Millionen Streams angehäuft. Das 2017er Album Slime And Punishment landete in den Top 3 der Billboard Heatseekers Albums Chart, und die The Last Rager EP hat ihren Schwung 2019 nur noch beschleunigt.

Municipal Waste bleiben auch auf Electrified Brain (Nuclear Blast) von 2022 so bösartig und vital wie eh und je, wie man auf Tracks wie Grave Dive, High Speed Steel und Crank The Heat hören kann. Die Aufnahmen fanden während der Pandemie in Philadelphia mit dem Produzenten Arthur Rizk (Power Trip, Code Orange) statt und waren das erste Mal, dass die Band nach einem Jahr wieder persönlich zusammenkam. Gemeinsam erreichten sie „einen dickeren und härteren Sound“.

Letztendlich bietet Electrified Brain alles, was man sich von einer Municipal Waste-Platte oder einer Heavy Metal-Platte wünscht.

Municipal Waste werden als Support für Electrified Brain ab April in den USA auf Tour gehen, gefolgt von einer Europatournee mit Anthrax im Herbst.

Kauft eure Tickets hier: https://www.municipalwaste.net/tour

Tourdaten USA:

1. April – Denton, TX – Rubber Gloves

2. April – Del Valle, TX – Der Austin Motocross Park

13. Mai – Reno, NV – Virginia Street Brewery

14. Mai – Turlock, CA – Dazed on the Green

15. Mai – Santa Cruz, CA – Katalysator

16. Mai – Bend, OR – Midtown Ballroom/Domino

17. Mai – Seattle, WA – El Corazon

18. Mai – Portland, OR – Bossanova Ballroom

8. September – Cave-In-Rock, IL – Full Terror Assault

8.-11. September – Alton, VA – Blue Ridge Rock Festival

Die Tourdaten für Europa findet ihr hier:

