Watain: Video zur neuen Single „We Remain“ (feat. Farida Lemouchi) veröffentlicht

Das berühmt-berüchtigte schwedische Black-Metal-Kollektiv Watain ist stolz darauf, heute die dritte und letzte Single aus ihrem kommenden neuen Studioalbum The Agony & Ecstasy Of Watain zu enthüllen, das am 29. April 2022 erscheinen wird.

Der Song heißt We Remain und repräsentiert den tiefsten Schatten des Albums. Eine tiefgründige Ansicht über die verschlungenen Abgründe der Vergangenheit. Furchtlos über die bekannten Grenzen der musikalischen Wildnis von Watain hinausgehend, enthält We Remain auch edle Beiträge von Farida Lemouchi (ex-The Devil’s Blood, jetzt Molassess) und Gottfrid Åhman (ex-In Solitude, jetzt Pågå).

Das Video zu We Remain wurde von Johan Bååth gedreht, der Watains Reise durch die Welt schon seit vielen Jahren dokumentiert.

Hör dir We Remain hier an: https://watain.bfan.link/we-remain.ema

Erik Danielsson (Gesang) kommentiert:

„Ich habe 2012 mit dem Schreiben von We Remain begonnen, als eine Meditation über das Konzept der Mythopoeia; unsere mythischen Ursprünge und wie unser Verständnis und unsere Herangehensweise an sie im Laufe der Zeit geformt und verändert werden. Der Text dreht sich um die fünf elementaren Flügel des Pentagramms und die Geheimnisse, die in diesem alten Symbol stecken. Es ist ein Lied über vergessene Dinge, an die man sich erinnern sollte, über die Suche nach Wahrheiten, die verloren gegangen sind, über die ewig brennende Flamme, die die Dunkelheit vergangener Zeiten erhellt, über das Vergehen von Äonen und unseren Platz darin.“

Pre-order: hier

The Agony & Ecstasy Of Watain – Tracklist:

01. Ecstasies In Night Infinite

02. The Howling

03. Serimosa

04. Black Cunt

05. Leper’s Grace

06. Not Sun Nor Man Nor God

07. Before The Cataclysm

08. We Remain

09. Funeral Winter

10. Septentrion

