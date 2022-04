The Hellacopters: haben ihr neues Album „Eyes Of Oblivion“ veröffentlicht

Meine Damen und Herren, endlich können Sie Eyes Of Oblivion, die neue LP der legendären schwedischen High-Energy-Rock’n’Roll-Gruppe The Hellacopters, in ihrer ganzen Pracht hören. Ihr erstes komplettes Album seit nicht weniger als 14 Jahren enthält zehn brandneue Stücke, die klingen, als hätte die Band nie eine Pause eingelegt. Egal, ob Sie die Nadel auf das Wachs legen oder die Play-Taste auf Ihrem digitalen Gerät drücken: Schenken Sie sich einen Drink Ihrer Wahl ein, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese 35 Minuten altmodisch klingender, aber absolut zeitloser Rockmusik von einer der besten Bands Skandinaviens.

Wenn Sie nach den drei vorangegangenen Singles noch etwas brauchen, um Ihren Appetit anzuregen, empfehlen wir Ihnen den hochgradig ansteckenden und bemerkenswert fröhlichen Glam-Rock-Stampfer Tin Foil Soldier, der eine weitere Facette dieses sensationellen Comeback-Albums darstellt.

Eyes Of Oblivion – Tracklist:

01. Reap A Hurricane

02. Can It Wait

03. So Sorry I Could Die

04. Eyes Of Oblivion

05. A Plow And A Doctor

06. Positively Not Knowing

07. Tin Foil Soldier

08. Beguiled

09. The Pressure’s On

10. Try Me Tonight

Eyes Of Oblivion kann hier gekauft werden: https://hellacopters.bfan.link/eyes-of-oblivion

Mehr Infos zu den Hellacopters gibt es hier:

The Hellacopters online:

FACEBOOK INSTAGRAM SPOTIFY