Paradise Lost: kündigen Europatournee 2022 an

Es gibt große Neuigkeiten aus England! Nachdem Paradise Lost mit ihrem letzten Live-Album At The Mill, das im vergangenen Jahr erschienen ist, gezeigt haben, wie man mehr als drei Jahrzehnte Bandgeschichte erfolgreich auf die Bühne bringt, kehren sie diesen Herbst für eine ausgedehnte Tournee nach Europa zurück, die man nicht verpassen sollte.

Nick Holmes von Paradise Lost kommentiert:

„Es ist schön, endlich mit dem Obsidian-Album auf Tour gehen zu können und in all den schönen Ländern zu spielen, die wir viel zu lange nicht besucht haben. Ich freue mich sehr auf die Tour und hoffe, euch dort zu sehen!“

Das Line-Up der Tour wird bald vervollständigt.

Tickets können hier gekauft werden: https://paradiselost.co.uk/tour/

Paradise Lost – European Tour 2022

05.10. NL Tilburg – Tivoli

06.10. DE Hamburg – Knust

07.10. DE Berlin – Lido

08.10. DE Leipzig – Hellraiser

09.10. PL Kattowitz – P23

11.10. CZ Pilsen – Serikova

12.10. SK Bratislava – Randal

13.10. AT Dornbirn – Conrad Sohm

14.10. IT Parma – Campus Industrie

15.10. CH Lausanne – Les Docks

17.10. ES Bilbao – Santana 27

18.10. ES Barcelona – Sala Apolo

19.10. ES Murcia – Garaje Beat Club

20.10. ES Madrid – Saal La Riviera

22.10. CH Solothurn – Kofmehl

23.10. DE München – Backstage Halle

24.10. FR Straßburg – La Laiterie

25.10. FR Paris – Trabendo

26.10. BE Sint-Niklaas – De Casino

28.10. DK Aarhus – Voxhall

29/10 DK Kopenhagen – Amager Bio

30.10. SE Malmö – KB

04.11. SE Göteborg – Valand

05.11. SE Stockholm – Nalen

07.11. FI Jyväskylä – Lutakko

08.11. FI Tampere – Klubi

09.11. FI Helsinki – Tavastia

10.11. EE Tallinn – Helitehas

11.10. LV Riga – Palladium

12.11. LT Vilnius – Kablys Kultura

Seht euch hier das Musikvideo der Band zu Darker Thoughts vom aktuellen Studioalbum Obsidian an: https://youtu.be/URJH3ZJzxB0

Paradise Lost wurden 1988 in Halifax, West Yorkshire, gegründet und waren unwahrscheinliche Kandidaten für Metal-Ruhm, als sie aus dem Schatten traten und den britischen Untergrund infiltrierten. Aber sie begnügten sich nicht damit, mit ihrem frühen Death/Doom-Meisterwerk Gothic ein ganzes Subgenre ins Leben zu rufen oder mit der unbändigen Kraft des 1995er Albums Draconian Times den Metal-Mainstream zu erobern, sondern haben in der Folgezeit mit Geschick und Anmut mehrere Genre-Grenzen übersprungen, Von der pechschwarzen Alt-Rock-Meisterschaft der 90er-Klassiker One Second und Host bis hin zur muskulösen, aber kunstvollen Pracht von Faith Divides Us – Death Unites Us (2009) und Tragic Idol (2012) haben sie sich mit der nonchalanten Finesse von Großmeistern weiterentwickelt. Die letzten beiden Alben der Band – The Plague Within (2015) und Medusa (2017) – sahen eine viel gefeierte Rückkehr zu brutalem Old-School-Denken, über zwei zermalmende Monolithen zu Tod und spiritueller Niederlage in Zeitlupe. Paradise Lost, die immer wieder als eine der charismatischsten Livebands des Metals gefeiert werden, kommen in diesem neuen Jahrzehnt als Veteranen, Legenden und verehrte Aushängeschilder für mehrere Generationen von düsteren Metalheads an. Im Einklang mit ihrer unbeirrbaren Weigerung, das Erwartete zu liefern, bringt 2020 eines der bisher vielfältigsten und verheerendsten Werke der Band.

Mehr Informationen über Paradise Lost:

http://www.paradiselost.co.uk/

https://www.facebook.com/paradiselostofficial/

https://www.instagram.com/officialparadiselost/