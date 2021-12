The Hellacopters: haben neue Single & Video „Reap A Hurricane“ veröffentlicht

Schon jetzt! Wir sind stolz darauf, ein neues Studioalbum der legendären schwedischen High-Energy-Rock’n’Roll-Band The Hellacopters mit dem Titel Eyes Of Oblivion ankündigen zu können, das am 1. April 2022 erscheinen soll. Es wird das erste Album seit der Veröffentlichung ihres vorläufigen Abschiedsalbums Head Off im Jahr 2008 sein! Und Junge, ihr könnt euch auf einen Leckerbissen freuen!

Nicke Andersson (Gesang & Gitarre) verrät:

„Das Album besteht aus zehn Songs, und obwohl es natürlich nicht leicht ist, objektiv zu sein, denke ich, dass es musikalisch alles zusammenfasst, was wir seit den Anfängen 1994 bis heute angefasst haben. Einige der Songs stammen aus den letzten zehn Jahren oder mehr, andere wurden erst kürzlich geschrieben. Es ist Rock’n’Roll, der mit viel Energie gespielt wird, daher sage ich in Ermangelung eines besseren Begriffs „High Energy Rock And Roll“. Man könnte sagen, es klingt wie The Beatles meets Judas Priest oder Lynyrd Skynyrd meets The Ramones, aber am besten lässt sich dieses Album so beschreiben, dass es wie The Hellacopters heute klingt.“

Um den Start dieses neuen Kapitels von The Hellacopters zu feiern, präsentieren die Schweden eine brandneue Single, den hymnischen Album-Opener Reap A Hurricane! Der Song präsentiert sich als potenzieller zukünftiger Fan-Favorit mit all den saftigen Riffs und dem unverblümten Auftreten, das man sich nur wünschen kann, gekrönt von einem fesselnden Refrain, der einem nicht so schnell aus dem Kopf geht. Kurzum – es klingt, als wäre die Band nie weg gewesen!

Reap A Hurricane setzt die gute alte Tradition der Hellacopters fort, in jedem Albumzyklus physische 7-inch-Singles zu veröffentlichen. Die 7-inch-Vinyl von Reap A Hurricane wird am 4. Februar 2022 veröffentlicht und enthält einen exklusiven Song namens Done Fighting auf der B-Seite. Die 7-inch ist in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich, rot und grün, was sowohl für die Vinyl als auch für das jeweilige Cover gilt.

The Hellacopters wurden 1994 von Nicke Andersson (Gesang und Gitarre), Dregen (Gitarre), Kenny Håkansson (Bass) und Robert Eriksson (Schlagzeug) gegründet. Zu dieser Zeit war Andersson in der Metalszene für seine Arbeit in der bekannten schwedischen Death-Metal-Band Entombed bekannt und Dregen hatte sich als Mitbegründer und Gitarrist seiner Hauptband Backyard Babies einen Namen gemacht.

Neben The Hives und The Backyard Babies gelten The Hellacopters als eine der wichtigsten und einflussreichsten schwedischen Rockbands der 1990er und 2000er Jahre – sie erreichten zwei Gold-Zertifizierungen, gewannen den schwedischen Grammy und einen Kerrang!-Award, haben bis heute 100 Millionen Streams angehäuft und waren als Support und auf Tournee mit Größen wie The Rolling Stones, Kiss, Black Sabbath, ZZ Top oder den Foo Fighters. Sie haben sieben Alben veröffentlicht, die von fuzzed-out & supercharged Garage Punk auf Supershitty To The Max! (1996) und Payin‘ The Dues (1997) bis hin zu perfekt ausgearbeitetem und gefühlvollem, energiegeladenem Rock’n’Roll mit einem starken Vintage-Vibe auf den folgenden Alben Grande Rock (1999), High Visibility (2000), By The Grace Of God (2002) und Rock & Roll Is Dead (2005). Eine Zusammenstellung von Coversongs namens Head Off wurde 2008 veröffentlicht und war das letzte Album der Band, bevor sie sich schließlich auflöste. Darüber hinaus haben The Hellacopters bis heute fast vier Dutzend Singles, Splits und EPs veröffentlicht, von denen die meisten eine limitierte 7- oder 10-Zoll-Vinyl-Version erhielten, was sie zum Traum eines jeden Vinyl-Sammlers macht … oder zum schlimmsten Albtraum.

The Hellacopters haben sich 2016 wiedervereinigt, um ein paar Shows zum 20-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums zu spielen, und haben sich seither als unaufhaltsame Kraft erwiesen, die unter anderem beim Sweden Rock Festival, Psycho Las Vegas, Download, Hellfest, Roskilde und Ilosaarirock auftrat. Im Oktober 2021 gaben sie bekannt, dass sie einen Vertrag mit Nuclear Blast Records unterzeichnet haben und ein neues Album für das Frühjahr 2022 in Arbeit ist.

The Hellacopters – Live in Concert 2021

17 Dez – Globen – Stockholm, Schweden

18 Dez – Göransson Arena – Sandviken, Schweden

The Hellacopters – Live in Concert 2022

11 Apr – Tavastia, Helsinki, Finnland

12 Apr – Tavastia, Helsinki, Finnland

13 Apr – Luttako – Jyväskylä, Finnland

08 – 11 Jun – Schweden Rock, Schweden

15 – 18 Jun – Kopenhagen, Dänemark

29 – 30 Jul – Reymire, Schweden

16 Jul – Ingolstadt, Phnx Rising Festival, Deutschland

22 Jul – Ullevi, Götheborg Schweden

w/ Iron Maiden, Airborne

27 Aug – Hamburg, Damage Done Fest, Deutschland

The Hellacopters online:

