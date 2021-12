Wacken: eine weitere Welle von Bands und Informationen

Liebe Metalheads,

wir wünschen euch einen schönen vierten Advent und hoffen, dass ihr eure Pläne für das Fest möglichst stressfrei weiter vorbereiten könnt.

Um euch den Tag zu versüßen, haben wir auch heute eine ganze Reihe neuer Bands angekündigt. Ihr findet sie, wie auch alle Gewinnspiele und alle weiteren Bands, natürlich in unserem Adventskalender oder in der News auf unserer Homepage. In der News findet ihr auch die Gewinner*innen der letzten Tage!

Wir konnten diese Woche außerdem verkünden, dass Harley-Davidson zukünftig Partner des W:O:As sein wird (weitere Details hier) und mit der Residenz Evil ist unser neues Angebot an hochwertigen Unterkünften auf dem Festival online gegangen.

Wie ihr wisst, gibt es keine Hotels in Wacken und die wenigen Ferienunterkünfte sind immer schnell ausgebucht – das neue Angebot direkt auf dem Festival trägt diesem Umstand Rechnung. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Wie angekündigt ist außerdem nun unser Versandteam bei der Stiftung Mensch im Weihnachtsurlaub – weitere Pakete werden daher erst ab Anfang Januar verschickt werden.

Wer noch kurzfristig ein W:O:A-Paket braucht, muss aber nicht verzagen: In unserem Amazon-Shop finden sich noch einige direkt lieferbare Artikel, die teilweise auch am Prime-Programm teilnehmen.

Euer W:O:A-Team

