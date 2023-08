Xalpen – The Curse Of Kwányep

Black is my heart. Also noch einmal zurück an die Restekiste der liegengebliebenen Alben und dort in den dunkelsten Ecken nach Beute gesucht. Und tatsächlich finde ich da noch was, was meine Ohren erfreut.

Chilenischer Black Metal ist es, was ich da finde. Die Band Xalpen wurde 2014 als Duo von Juan Pablo Núñez (alias Keykrók) und Alvaro Lillo (alias Tarem Keláash), welcher manchen vielleicht als Live-Musiker bei Watain bekannt ist, gegründet. Seit 2021 sind Xalpen durch die Hinzunahme von Drummer Claudio Muñoz (alias Koch-Keul) ein Trio.

Nach einigen Demos, Splits und EPs folgte 2020 mit Sawken Xo’on das Debütalbum der Band, dem nun The Curse Of Kwányep als Veröffentlichung auf CD und Vinyl folgt.

Xalpen verbinden auf tolle Art und Weise zwei Black Metal Welten, nämlich die südamerikanische und die schwedisch/nordische. Das verwundert eigentlich auch nicht, da Hauptsongwriter, Bassist und Sänger Tarem-Keláash inzwischen im schwedischen Uppsala lebt. Dort erhielt das Album auch den Feinschliff, der ihm sehr gut steht. Das Trio huldigt auf The Curse Of Kwányep dem rauen, traditionellen Old School Black Metal – ultraschnelles, sinnloses Geknüppel wird man vergeblich suchen. Die Songs sind zumeist im Midtempo gehalten und haben für mich persönlich sehr viel Melodie. Über allem schwebt eine wunderbare, dunkle Atmosphäre, die mir persönlich gut gefällt und zudem noch sehr gut abgemischt und produziert ist.

Unter den elf Songs befinden sich mit K´yewé ein Intro und mit Mah-Ká Xalpen ein Intermezzo. Zudem muss man den letzten Song Diabolicca etwas herausnehmen, denn der ist ein Cover der (bei uns wohl eher unbekannten) baskischen Heavy Metal Band Angeles Del Infierno. Wieso man den hier auf das Album noch draufgeholt hat, weiß ich nicht. Der ist zwar richtig geil gecovert, passt aber ansonsten nicht ins musikalische Gesamtkonzept des Albums.

