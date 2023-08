Foghat: veröffentlichen Single und Video „Drivin‘ On“

Foghat präsentieren das offizielle Video zu Drivin‘ On, der ersten Single aus dem kommenden Studioalbum Sonic Mojo, welches am 10.11.2023 in Europa exklusiv bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Drivin‘ On wurde gemeinsam mit dem guten Freund der Band, Kim Simmonds, geschrieben, welcher leider im Dezember letzten Jahres verstorben ist. Teils Blues, teils ZZ Top und teils Foghat – dieser Song ist dazu bestimmt, ein Live-Fan-Liebling zu werden.

Das offizielle Video kann hier angeschaut werden:

Sonic Mojo, das erste neue Studioalbum seit sieben Jahren, bietet genau das, was die treue Foghat Fangemeinde von ihrer Lieblingsband erwarten darf.

Von den ersten Tönen ihres selbst betitelten Klassikers aus dem Jahr 1972 über ihr bombastisches Multi-Platin-Juwel Foghat Live (1977) und das von Slide-Gitarren durchtränkte Under The Influence aus dem Jahr 2016 bis hin zu ihrem kommenden Album Sonic Mojo ging es bei Foghat immer nur um die Musik. Musik, die laut gespielt wird. Musik, die live gespielt wird. Musik, die dich dazu bringt, dich zu bewegen.

Sonic Mojo wurde eingespielt von Gründungsmitglied und Schlagzeuger Roger Earl, seinen langjährigen Foghat Wegbegleitern Gitarrist Bryan Bassett (Wild Cherry, Molly Hatchet) und Rodney O’Quinn (Pat Travers Band) am Bass sowie mit dem neuen Sänger und Gitarristen Scott Holt (Buddy Guy).

Drei der Songs auf Sonic Mojo haben für Roger Earl eine besondere Bedeutung, da diese gemeinsam mit Kim Simmonds geschrieben wurden, dem Mann, der Roger 1967 als Mitglied von Savoy Brown zu seinem Durchbruch verhalf. Leider verstarb Kim kurz nach dem Schreiben dieser Songs im Dezember 2022.

Auf ihrem neuen Album ziehen Foghat mit einigen großartigen Coverversionen zudem den Hut vor legendären Künstlern, die bereits vor ihnen da waren, wie unter anderem Willie Dixon, B.B. King oder Chuck Berry.

Sonic Mojo Tracklist:

1. She’s A Little Bit Of Everything (Simmonds/R. Earl/Bassett/Holt/O’Quinn)

2. I Don’t Appreciate You (R. Earl/Holt/Bassett/O’Quinn)

3. Mean Woman Blues (Claude Demetrius)

4. Drivin’ On (Simmonds/R. Earl/Bassett/Holt/O’Quinn)

5. Let Me Love You Baby (Willie Dixon)

6. How Many More Years (Chester Burnett)

7. Song For Life (Rodney J. Crowell)

8. Wish I’d A Been There (C. Earl/R. Earl/Bassett/Holt/O’Quinn)

9. Time Slips Away (Simmonds/R. Earl/Bassett/Holt/O’Quinn)

10. Black Days & Blue Nights (R. Earl/Holt/Bassett/O’Quinn)

11. She’s Dynamite (B. King Riley — B.B. King)

12. Promised Land (Chuck Berry)

Foghat Links:

https://foghat.com/

https://www.facebook.com/Foghat

https://www.instagram.com/foghat_official/