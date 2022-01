Foghat – 8 Days On The Road

Die britische Hard Rock Band Foghat wurde von dem Quartett Dave Peverett, Rod Price, Tony Stevens und Roger Earl in der englischen Hauptstadt London 1971 gegründet und hat im letzten Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert. Passend dazu gab es das Digipack 8 Days On The Road, welches auf fast 80 Minuten Spielzeit kommt und über Metalville/Rough Trade den Weg in eure Bude findet. Technisch laufen sie beim Blues Rock und Hard Rock heiß. Vereinzelt greifen sie in die Heavy Metal Trickkiste, bleiben ihrer Rockattitüde jedoch immer treu und das jetzt schon seit fünf Jahrzehnten. Immer wieder wurde es ruhig um den Nebelhut, doch Totgeglaubte leben länger. Immer wieder tauchen die Rocker aufs Neue auf und lassen ihre Riffs aus den Boxen dröhnen. Das letzte Lebenszeichen hört auf den Titel Slow Ride und wurde als Album vor vier Jahren veröffentlicht. Heute geht es also um 8 Days On The Road, auf dem die Rocker 14 Songs live zelebrieren. Die legendären und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Musiker haben das Material 2019 im Daryl’s House Club in New York aufgenommen. Die Band hat von Anfang an lieber kleinere Clubs bespielt, als auf den ganz großen Bühnen zu spielen und so zieht uns der Geburtstag in den beschaulichen Daryl’s House Club. Erlebt haben die Männer eine ganze Menge, keine Frage, und möchten euch darüber berichten. Neben zwei CDs wartet die Performance auch auf DVD auf eure Augen. Mit drei Discs bekommt der Fan das ganze Erlebnis aus dem hölzernen Konzertraum geboten. Die Akustik kann man ohne Probleme anbieten, und obwohl die Künstler keine 20 mehr sind, geben sie alles, um ihre Anhänger zu begeistern. Drivin’ Wheel und Road Fever starten die Session. Charlie Huhn am Mikrofon macht einen guten Eindruck und agiert bereits seit 2000 bei Fogat auf der Position von Dave Peverett. Das Herzstück bildet Track Nummer Sieben 8 Days On The Road. Davon aufgestachelt bringen in der zweiten Konzerthälfte Chevrolet und Foll For The City die Bohlen zum Beben. Klassisch, unpoliert und wie es der Blues Rock seit Jahren vorlebt, legen Foghat auf eine authentische Show wert. Falls die Herren noch mal nach Europa kommen sollten, dürfte es wohl die vermutlich letzte Chance ergeben, sie live zu erleben. Play That Funky Music und Slow Ride beenden den Ritt und lassen glückliche Gesichter zurück. In dem Genre gibt es noch ganz andere Größen, durch die Foghat oft verkannt werden. Trotzdem haben sie 50 Jahre auf die Bühne bekommen und zelebrieren diese dankbar und voller Stolz. Die erfolgreichen 70er liegen zwar schon ewig zurück, was man jedoch nicht wegdiskutieren darf und sollte. Die Umsetzung von 8 Days On The Road spricht weiter für die Bodenständigkeit, die nie verloren wurde.

