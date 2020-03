Foghat: Re-Release “Family Joules” erscheint am 22.05.2020

Mit Family Joules erscheint am 22.05.2020 bei Metalville Records (Rough Trade) ein weiteres, lang vergriffenes Album aus dem Foghat Katalog.

Family Joules war das vierzehnte Studioalbum der mehrfach Platin-gekrönten Boogie/Rock Legende. Original 2003 veröffentlicht, bedeutete es zugleich einen Neuanfang in der Foghat Historie.

Family Joules war das erste Album der Band mit dem Sänger/Gitarristen Charlie Huhn (u.a. Ted Nugent / Victory/ Gary Moore) und dem Gitarristen Bryan Bassett (Wild Cherry / Molly Hatchet).

Die CD erscheint zudem erstmalig als Digipak.

Line Up:

Charlie Huhn – lead vocals, guitar

Bryan Bassett – guitar, vocals

Tony Stevens – bass, vocals

Roger Earl – drums

TRACK LIST

1. Mumbo Jumbo

2. Hero To Zero

3. Thames Delta Blues

4. Flat Busted (And Out Of Gas)

5. I Feel Fine

6. I`m A Rock `N Roller

7. Hit The Ground Running

8. Looking For You

9. Long Time Coming

10. Sex With The Ex

11. Self-Medicated

12. Mean Voodoo Woman

13. Voodoo Woman Blues