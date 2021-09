Metalville Records: der Weihnachtssampler „R#XMAS“ erscheint am 26.11.2021

mit R#XMAS präsentiert Metalville Records (Rough Trade) allen Hard’n’Heavy Fans einen außergewöhnlichen Sampler zum Weihnachtsfest.

Die 13 Tracks umfassende Zusammenstellung bietet neben seltenen und teilweise nicht mehr erhältlichen Songs auch 3 brandneue, bisher unveröffentlichte, Stücke.

R#XMAS – Tracklist:

The Headlines – X-Mas Day

The O’Reillys and the Paddyhats – Joy Of Life

The 69 Eyes – Christmas In New York City

Kärbholz – Weihnachtssong (neuer Song)

Doro feat. Tom Angelripper – Merry Metal X-Mas

Doppelbock – Abendfrieden (neuer Song)

Sonata Arctica – Christmas Spirits

Hangman’s Chair – December

Majestica – A Christmas Carol

Lee Aaron – More Fun On The Naughty List (c

Lionheart – Mary Did You Know

Foghat – Winter Wonderland

Mambo Kurt – Last Christmas

