Pathology: veröffentlichen ein Lyric-Video für ihre zweite Single „As The Entrails Wither“

Die Death Metaller Pathology haben kürzlich angekündigt, dass ihr 11. Studioalbum The Everlasting Plague am 19. November über Nuclear Blast erscheinen wird. Heute veröffentlicht die Band das Lyric-Video zur zweiten Single As The Entrails Wither.

Dave Astor von Pathology kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, unsere neueste Single As The Entrails Wither zu veröffentlichen! In wahrer Pathology-Manier geht es in diesem Song um eine Festung, deren Außenwände zur Abschreckung unerwünschter Gäste mit verrottenden Leichen behangen sind. Es gibt viele Wendungen in diesem Song und wir sind begeistert, wie er geworden ist!“

Die Tracklist findet von The Everlasting Plague ihr in unseren Release-Kalender:

