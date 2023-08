Buchtitel: Klippenrache – Ein Cornwall-Krimi

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 656 Seiten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 12.07.2023

Autor: Ian Bray

Link: https://www.penguin.de/Taschenbuch/Klippenrache

Verlag: Penguin Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-328-10950-1

Taucht ein in die düstere und fesselnde Welt von Cornwall, mit Klippenrache, dem neuesten Werk des Autors Ian Bray. Dieser fesselnde Krimi-Thriller, der am 12.07.2023 im Penguin Verlag veröffentlicht wurde, bietet auf 656 Seiten eine mitreißende Story, die an die ersten beiden Bände anschließt. In Klippenrache setzt Ian Bray seine erfolgreiche Cornwall-Krimireihe fort, die unabhängig voneinander gelesen werden kann. Die üblichen Bände Klippentod und Klippengrab haben bereits Eindruck bei Krimifans hinterlassen. Bray erzeugt stets einen gelungenen Spannungsaufbau und setzt immer wieder Nadelstiche mit atmosphärischen Beschreibungen. Nun präsentiert er uns den dritten Band dieser Reihe, der den Lesern erneut eine nervenaufreibende Geschichte bietet.

Ein tödlicher und unbarmherziger Racheplan. Der erfahrene Kommissar DS Simon Jenkins, der einst dem Ermittlerleben den Rücken gekehrt hat, wird wider Willen in den Fall hineingezogen. Der Leser begleitet Jenkins durch die malerische, aber finstere Kulisse Cornwalls, während er versucht, die Wahrheit hinter den Morden aufzudecken und gleichzeitig seine eigene Vergangenheit zu bewältigen. Hinter dem Pseudonym Ian Bray verbirgt sich der deutsche Krimiautor Arnold Küsters, der bereits mit seinen offiziellen Werken sein Talent für packende Geschichten bewiesen hat. Cornwall hat es ihm besonders angetan, und seine Liebe zur Region spiegelt sich in den lebendigen Beschreibungen von Orten wie Cadgwith wider, die in Klippenrache eine zentrale Rolle spielen. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als Fiona ermordet wird und die scheinbar beschauliche Dorfgemeinschaft von Cadgwith in Aufruhr gerät. Dieser schockierende Mordfall zwingt DS Simon Jenkins, seine eigene Ruhe aufzugeben und sich erneut den Schatten der Vergangenheit zu stellen. Die Leser werden in einen Strudel aus Geheimnissen, Verdächtigen und unerwarteten Wendungen gezogen, während Jenkins verzweifelt versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen.