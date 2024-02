King – Fury And Death

Wenn ich schon einmal dabei bin, die Restekiste der liegengebliebenen Alben auszumisten, dann bleibt es nicht bei einem Album, also geht es erneut weiter mit einem Album, welches bereits 2023 erschienen ist.

Schnell mal bis zum anderen Ende der Welt, denn da kommt die Black/Death Kapelle King her. Das Quartett aus Melbourne in Australien wurde bereits 2014, zunächst als Trio gegründet. 2016 erfolgte mit Reclaim The Darknes das Debüt. 2019 wurde der Nachfolger Coldest Of Cold, ebenfalls noch als Trio veröffentlicht. Mit dem aktuellen Album Fury And Death wurden King mit dem neuen offiziellen Bandmember, dem langjährigen Live-Bassisten Tim Anderson zu einem Quartett. Neben Tim Anderson gehören der Band Dave Hill (Gitarre), Tony Forde (Gesang) und David Haley (Schlagzeug) an. Über Soulseller Records ist das neue Album Fury And Death seit dem 17.11.2023 als CD und Vinyl verfügbar.

Das Album scheint vom Vorgänger Coldest Of Cold noch eine Menge Kälte übrigzuhaben, auch wenn sich auf dem Cover hinter der eisigen Landschaft ein Vulkan auftut. Nach dem akustischen Opener in Western-Manier, folgen beginnend bei Perception Ignited bis zum abschließenden To The Stars neun Songs, die sich alle in ähnlicher Weise aufbauen/erstrecken. Ich würde beim Hören dieses Werkes nicht unbedingt auf eine Band aus Australien tippen, denn sie klingen doch echt kühl/kalt und dazu noch recht melodisch. Eigentlich so, wie man einige Bands aus diesem Genre aus dem hohen Norden kennt. Genügend Kraft und Kälte sind auf Fury And Death vorhanden, aber ebenso erstrecken sich immer wieder epische Melodien in den Songs.

Insgesamt ist der Sound von King auf Fury And Death eine Mischung aus Black Metal, Death Metal mit vielen melodischen Elementen, die auch eine Hörerschaft erreichen wird, die es nicht nur „knüppelhart“ mag.

