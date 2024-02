Belzebubs: enthüllen ihr animiertes, virtuelles Konzert — Die 360° Hexperience

Das monochrome Black-Metal-Ensemble Belzebubs veröffentlichte am 15. Februar 2024 seine lang erwartete 360°-Hexperience für alle Indiegogo-Unterstützer.

Die 360°-Hexperience mit drei Songs und einer Länge von knapp 17 Minuten ist ein „Live-Gig“ in Virtual Reality, bei dem der Zuschauer zusammen mit anderen animierten Zuschauern – einige der Indiegogo-Unterstützer – in die erste Reihe und in die Mitte des Publikums versetzt wird. Andere Fans erscheinen auf dem riesigen LED-Bildschirm hinter der Band, und wieder andere haben der Tonspur ihre Stimmen geliehen.

Das Ambiente, die Inszenierung, die Beleuchtung und die visuellen Elemente wurden von Belzebubs Autor/Künstler JP Ahonen und 3D-Animator Oscar Díaz Castillo in atemberaubender Detailtreue gestaltet, sodass man garantiert mehrere Zugaben braucht, um alle versteckten Juwelen und easter eggs der Show zu finden. Die 360°-Hexperience kann mit einem Computer, einem Tablet, einem Smartphone und verschiedenen VR-Brillen angesehen werden und bietet mit Stereoskopie und Ambisonic-Audio ein besonders intensives Erlebnis.

The 360° Hexperience ist eine einzigartige Tour de Force, die den Ruf der Belzebubs als bahnbrechende Gruppe weiter festigt, die von Ahonens humorvoll-satanischer künstlerischer Vision geleitet wird. Die Band arbeitet derzeit an der Fortsetzung ihres 2019 bei Century Media erschienenen Debütalbums Pantheon Of The Nightside Gods, das von Kritikern auf der ganzen Welt gelobt wurde. Das zweite Comicbuch, Belzebubs – No Rest For The Wicked, wird im Juli 2024 von Top Shelf Productions veröffentlicht, gefolgt von weiteren übersetzten Ausgaben. Ahonen arbeitet außerdem an der Adaption von Belzebubs als Zeichentrickserie mit dem finnischen Fernsehsender YLE und dem in Turku ansässigen Animationsstudio Pyjama Films.

Die 360°-Hexperience ist weiterhin über Indiegogo verfügbar unter: igg.me/at/belzebubs.

