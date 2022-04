Lamb Of God: veröffentlichen Coverversion von Megadeths „Wake Up Dead“

Die Heavy-Metal-Titanen Lamb Of God tun sich mit Megadeth zusammen, um einen echten Klassiker neu aufzulegen. Ursprünglich wurde Wake Up Dead 1986 veröffentlicht und war die Leadsingle von Megadeths legendärem Multi-Platin-Album Peace Sells … but Who’s Buying?

Und nun, kurz vor dem Start der zweiten Etappe ihrer Co-Headline-Tour The Metal Tour Of The Year, veröffentlichen Lamb Of God Wake Up Dead mit Dave Mustaine und den Mitgliedern von Megadeth. Lamb Of God-Sänger D. Randall Blythe, die Gitarristen Mark Morton und Willie Adler, Bassist John Campbell und Schlagzeuger Art Cruz nahmen den Megadeth-Klassiker aus der Ferne auf und rekrutierten den Megadeth-Frontmann selbst für Gitarre und Gesang auf dem Song.

Mustaine lieh dem Song seine charakteristische Stimme, während die Leadgitarrenarbeit bei den verschiedenen Soli von Lamb Of Gods Mark Morton sowie von Megadeths Mustaine und Kiko Loureiro übernommen wurde. Die Aufnahme enthält außerdem Gesangsbeiträge der Megadeth-Mitglieder James LoMenzo, Dirk Verbeuren und Kiko Loureiro.

Hört euch den neuen Song hier an: https://bfan.link/wake-up-dead-feat-dave-mustaine.ema

Nachdem Lamb Of God ihre Co-Headline-Tour mit Megadeth in den USA gespielt haben und auch ein paar Sommerfestivaldaten absolviert haben, werden sie zusammen mit Kreator auf die nächste gigantische Co-Headline-Tour gehen. Nachdem die Tour zuvor verschoben werden musste, werden sich die beiden Metal-Giganten im November und Dezember dieses Jahres endlich zusammentun und auf ihrer State Of Unrest-Tour quer durch Europa touren.

Die Tourdaten findet ihr hier:

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für die geänderten Termine.

Tickets kaufen & allgemeine Informationen: stateofunresttour.com

Mit dem prophetisch betitelten New American Gospel katapultierten Lamb Of God den Heavy Metal vor zwei Jahrzehnten ins neue Jahrtausend. Es folgte 2003 As The Palaces Burn, das es in die Rolling Stone-Liste der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten schaffte. Ashes Of The Wake, das 2004 erschien, war das erste Lamb Of God-Album, das von der RIAA mit Gold ausgezeichnet wurde, ebenso wie das 2006 erschienene Sacrament, das ebenfalls in den Top 10 der Billboard 200-Charts debütierte. 2009 veröffentlichten Lamb Of God Wrath, ihr erstes Album mit Josh Wilbur als Produzent, und erreichten damit Platz 1 der Billboard Hard Rock, Rock und Tastemaker Charts sowie Platz 2 der Billboard 200.

Diese Spitzenpositionen wurden mit dem 2012 erschienenen Album Resolution wiederholt, das mühelos zwischen Thrash, traditionellem Metal, Sludgy Doom und einem Hauch von Crust-Punk schwankt. Das letzte Album von Lamb Of God, VII: Sturm und Drang (2015), debütierte in den Billboard 200 auf Platz 3 und landete weltweit auf Platz 2 der Charts, erreichte die Top 5 in fünf Ländern und sechs weitere Top-15-Positionen. Die Single 512 wurde für einen Grammy® Award in der Kategorie „Best Metal Performance“ nominiert – die fünfte Nominierung der Band.

Im Jahr 2020 veröffentlichten Lamb Of God ihr von der Kritik gefeiertes, selbstbetiteltes Werk, das bisher beste Werk der Band. Mit dem neuen Schlagzeuger Art Cruz sind Lamb Of God wieder voller Energie und unerbittlich, bereit, den Metal-Thron zu beanspruchen.

Lamb Of God -Line-Up:

D. Randall Blythe – Gesang

Mark Morton – Gitarre

Willie Adler – Gitarre

John Campbell – Bass

Art Cruz – Schlagzeug

Lamb Of God online:

www.lamb-of-god.com

www.facebook.com/lambofgod