Kreator und Lamb Of God: verschieben Europatournee auf 2022

Lamb Of God und Kreator bedauern, dass sie ihre geplante State Of Unrest Tour verschieben müssen.

Die Co-Headline-Tour der beiden Metal-Legenden wird nun Ende 2022 stattfinden. Trotz der enttäuschenden Nachricht bietet die Tour mit Thy Art Is Murder und Gatecreeper zwei Monster-Neuzugänge.

Fr 18. November – Dänemark – Kopenhagen Forum Black Box

Sa 19. November – Schweden – Stockholm Fryshuset Arenan

Mo 21. Nov – Finnland – Oulu Teatria

Tue 22nd Nov – Finnland – Helsinki Ice Hall Black Box

Thu 24th Nov – Polen – Warschau Stodola

Sa 26. November – Deutschland – München Zenith

So 27. Nov – Deutschland – Berlin Columbiahalle

Di 29. Nov – Niederlande – Tilburg O13

Mi 30. Nov – Belgien – Brüssel AB

Fr 2. Dez – Deutschland – Ludwigsburg MHP Arena

Sa 3. Dez – Deutschland – Essen Grugahalle

So 4. Dez – Deutschland – Saarbrücken Saarlandhalle

Di 6. Dez – Spanien – Madrid Riviera

Mi 7. Dez – Spanien – Barcelona Razzmatazz

Fr 9. Dez – Deutschland – Wiesbaden Schlachthof

Sa 10. Dez – Deutschland – Hamburg Edel Optics Arena

So 11. Dez – Deutschland – Leipzig Haus Auensee

Di 20. Dez – Frankreich – Paris L’olympia

Mi 21. Dez – Schweiz – Zürich Samsung Hall

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für die geänderten Termine.

Kreator kommen frisch von ihren Headliner-Auftritten bei Europas ersten Metalfestivals nach der Pandemie im Sommer. Darunter ihr bereits legendäres Headliner-Set beim Bloodstock Open Air. Lamb Of God haben bestätigt, dass sie während ihres mit Spannung erwarteten Headline-Slots beim Bloodstock 2022 zeigen werden, was auf dem State Of Unrest zu erwarten ist.