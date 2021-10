Corlyx: unterzeichnen einen weltweiten Vertrag mit dem legendären Independent-Label Out Of Line Music, bei dem 2022 das Studioalbum „Blood In The Disco“ erscheinen wird

Das Darkwave-Post-Punk-Duo Corlyx hat ein Video/Single für The Echo auf Out Of Line Music veröffentlicht! Sängerin Caitlin haucht den Arrangements der Songs einen sinnlichen Pop-Style ein, der diesem Revival eine erfrischende Ausstrahlung verleiht!

Out Of Line Music hat eine hervorragende künstlerische und historische Bandbreite, die perfekt zu Corlyx passt. Corlyx gesellen sich nun zu ihren Labelmates, zu denen unter anderem Blutengel, Combichrist, Hocico, Massive Ego, Rabia Sorda, She Hates Emotions, Solar Fake, Weird Wolves, … gehören – um nur einige zu nennen, die aktuelle oder kommende Veröffentlichungen haben. Herzlich willkommen bei Out Of Line Music!

Das Video von Corlyx The Echo könnt ihr hier ansehen:

Caitlin Stokes, die Frontlady von Corlyx, kommentiert die Single: “The Echo is my Postpunk revival but I’m doing it my way, I’m deeply inspired by the 80’s and 90’s so I sort of mashed the two together, I’m also not a typical goth singer either so this track has its own vibe happening, it’s a song about running from my demons, the voice in my head, the sirens.”

Corlyx, das ist Caitlin Stokes und Brandon Ashley, die das Duo ursprünglich in Los Angeles gründeten, bevor sie nach Berlin zogen, und jetzt in Brighton, UK, leben. Corlyx ergänzen ihr Line-Up um einen Live-Bassisten und erforschen die Gefilde von Darkwave/Postpunk mit einer modernen Produktion. “We are so excited for the new record coming out spring of 2022 and the amazing opportunity we have been given to join the Out Of Line family, big plans to bring the live show everywhere we can, I’m loving the live guitars, bass and synths approach we’ve got going now, the perfect blend of electronic and live instruments, follow us on @corlyx_official for updates!” – Caitlin Stokes, Corlyx

Sängerin Caitlin sagte im Vorfeld bereits, dass The Echo auch stark vom Tod ihrer Mutter beeinflusst ist als auch als optimistische Hymne zur Bewältigung und zum Weitermachen dient. Der Song erinnert an die früheren Tage der Band mit einem Electro-Einfluss, der mit dem Darkwave/Post-Punk Sound der Band fusioniert. Das Musikvideo wurde in Turin, Italien, gedreht und von der Sängerin Caitlin Stokes produziert.

Corlyx online:

https://www.instagram.com/corlyx_official

https://twitter.com/corlyx_official