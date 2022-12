Polar: veröffentlichen neue Single / Video „Rush“ aus dem kommenden Album „Everywhere, Everything“

Die britischen Heavy-Music-Head Polar haben soeben ihren brandneuen Track Rush aus ihrem kommenden Album Everywhere, Everything veröffentlicht, das am 13. Januar 2023 über Arising Empire erscheinen soll.

„Während ich den Text für Rush schrieb, wurde mir klar, dass ich viele liebevolle Menschen um mich herum habe, und obwohl die Pandemie eine Kluft und Trennung verursacht hat, ist es, sobald man wieder in der Gesellschaft derer ist, die man liebt, als wäre man nie getrennt gewesen. Die Texte sind ein Aufruf an diese Menschen, zu sagen, was immer wir auch durchmachen, wir werden immer einander haben, um uns gegenseitig aufzurichten“ – Adam Woodford (Gesang)

Bewaffnet mit schwerem neuen Material auf ihrem brandneuen Album, das textlich tief in das eigene Ich eindringt und musikalisch neue und experimentelle Wege beschreitet, freut sich die Band darauf, nach Jahren des musikalischen und persönlichen Wachstums hinter den Kulissen auf die Bühne zu gehen und es der Welt zu zeigen.

