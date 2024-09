Polar: veröffentlichen brandneue Single/Video „Paranoia“ feat. Rachel Aspe von Cage Fight aus ihrem kommenden Album „Five Arrows“

Die renommierte Heavy-Band Polar dominiert weiterhin die Musikszene mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single Paranoia mit Rachel Aspe von Cage Fight und der Vorbestellung ihres kommenden Albums Five Arrows, das am 22. November 2024 über Arising Empire erscheinen wird.

Nach den eindringlichen Hymnen We Won’t Sleep und Swimming With Sharks, die das Publikum mit intensiven Texten und pulsierenden Rhythmen in ihren Bann zogen, befasst sich Polars neuester Track Paranoia mit Themen des psychologischen Kampfes und inneren Tubulenzen.

„When going through the lowest points in the past few years, there has been periods where I have heavily battled this feeling, weighing heavily in my mind and putting immense pressure on my mental health. Putting the feeling into song/words has been a therapy to me and we are incredibly honoured to have Rachel Aspe (Cage Fight) guesting on the track. Rachel brings a whole new level of aggression that really brings to life the concept of my mind battling against the crushing feeling of Paranoia.“

Im Jahr 2023, inmitten signifikanter Besetzungswechsel, die zum Ausstieg mehrerer ursprünglicher Mitglieder führten, übernahm der Gründungssänger Adam Woodford die Zügel. Entschlossen, das Unglück in eine Chance zu verwandeln, belebte Woodford Polar neu, indem er die neuen Mitglieder Stefan Whiting (Bass), Bruno Consani (Gitarre), Simon Richardson (Gitarre) und Max Flohr (Schlagzeug) hinzuzog. Diese neue Besetzung hat der Band neue Energie und Perspektiven verliehen, die die trotzige und transformative Botschaft von Paranoia noch verstärken.

Five Arrows – Tracklisting:

01. We Won’t Sleep

02. Unkillable

03. A New Mentality

04. House Of Cards

05. Dawn Of A New Age

06. All Hail The Tyrant

07. Swimming With Sharks

08. Soak It In Tragedy

09. The Hills Are Alive With The Sound Of Violence

10. Paranoia

11. Need_Want

12. Closing Curtain

An folgenden Terminen könnt ihr Polar live erleben:

28.11 Newcastle – Head Of Steam

29.11 Liverpool – EBGBs

30.11 Milton Keynes – Craufurd Arms

01.12 Manchester – Gulliver’s

05.12 London – The 229

06.12 Norwich – Voodoo Daddys

07.12 Sheffield – Corporation

Polar sind:

Adam Woodford | Gesang

Bruno Consani | Gitarre

Simon Richardson | Gitarre

Stefan Whiting | Bass

Max Flohr | Schlagzeug

