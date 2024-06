Polar: veröffentlichen neue Single/Video „Swimming With Sharks“

Die renommierte Heavy-Band Polar dominiert die Musikszene weiterhin mit der Veröffentlichung ihrer neuesten Single Swimming With Sharks. Aufbauend auf dem Erfolg ihrer kraftvollen Hymne We Won’t Sleep, die das Publikum mit ihren intensiven Texten und pulsierenden Rhythmen in ihren Bann zog, taucht Polars neuer Track noch tiefer in die Themen Widerstand und Trotz ein.

Das lyrische Konzept von Swimming With Sharks entstand in einer für die Band äußerst schwierigen Zeit. „The idea came to me early on after the band went through its lineup change“, teilt Adam Woodford (Sänger von Polar) mit. „It was a very low and weak moment for me and the band. Honestly, there was a shared view of hoping that the band wouldn’t survive, and continuation had left the band wide open to be torn apart. It was such a raw and deep feeling for me, and I wanted to convey this lyrically in a song. I used the imagery that the band was an injured person in the abyss of the ocean being pursued by sharks as they can smell my blood, waiting for their time to attack. The song has a feel of desperation and the determination to survive before you are swallowed whole.“

Im Jahr 2023, inmitten signifikanter Besetzungswechsel, die zum Ausstieg mehrerer ursprünglicher Mitglieder führten, übernahm Gründungssänger Adam Woodford die Führung. Entschlossen, das Unglück in eine Chance zu verwandeln, belebte Woodford Polar neu, indem er die neuen Mitglieder Stefan Whiting (Bass), Bruno Consani (Gitarre), Simon Richardson (Gitarre) und Max Flohr (Schlagzeug) hinzuzog. Diese neue Besetzung hat der Band neue Energie und Perspektiven verliehen, die die trotzige und transformative Botschaft von Swimming With Sharks noch verstärken!

Seht euch das Video zu Swimming With Sharks jetzt hier an.

Weltweit auf allen DSPs verfügbar: https://arisingempire.com/swimmingwithsharks

Erlebt Polar zusammen mit Accvsed live an folgenden Terminen:

26.06 🇩🇪 Bochum – Die Trompete

27.06 🇩🇪 Leipzig – Moritzbastei

28.06 🇨🇿 Mighty Sound Festival*

29.06 🇩🇪 Dresden – Chemiefabrik*

30.06 🇩🇪 Frankfurt – Nachtleben

*nur Polar

Tickets: hier

Polar sind:

Adam Woodford | Gesang

Bruno Consani | Gitarre

Simon Richardson | Gitarre

Stefan Whiting | Bass

Max Flohr | Schlagzeug

