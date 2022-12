Desertfest Berlin: kündigt neue Bandnamen für 2023 an & fügt Corrosion Of Conformity, Monolord, Bongzilla & viele mehr hinzu

Das Desertfest Berlin hat neue Bandnamen für seine 2023er Ausgabe bekannt gegeben. Neben den bereits angekündigten Uncle Acid & The Deadbeats, The Obsessed, King Buffalo, Church Of Misery, Dozer, Blood Ceremony, L.A. Witch, Somali Yacht Club, Gnod, Ecstatic Vision, Daily Thompson, Gaupa und Psychlona hat das Festival Corrosion Of Conformity, Monolord, Slift, Bongzilla, Minami Deutsch, Mother Engine, Valley Of The Sun, Dommengang, Kanaan sowie Gnome zu seinem vielseitigen Line-Up hinzugefügt, und viele weitere werden folgen!

Die Wochenendpässe für das Desertfest Berlin 2023, das vom 19. bis 21. Mai 2023 in der Columbiahalle und im Columbia Theater mit zusätzlichem Außenbereich und Bühne stattfinden wird, sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich: www.desertfest-tickets.de

www.desertfest.de

www.facebook.com/DesertfestBerlin

www.instagram.com/desertfest_berlin