Thulcandra: kündigen Nordamerikatour 2023 an

„Im Februar und März begeben wir uns auf unsere erste Nordamerika-Tournee als Support von Fleshgod Apocalypse, Obscura und Wolfheart. Dies werden die ersten Shows in der landesweiten Tour durch die Vereinigten Staaten und Kanada für Thulcandra sein. Holt euch eure Tickets und verpasst nicht die Tour des Jahres!“ – Steffen Kummerer

Fleshgod Apocalypse (co-headlining)

Obscura (co-headlining)

Wolfheart

Thulcandra

Feb-18 USA | San Francisco, CA – DNA Lounge

Feb-19 USA | Portland, OR – Bossanova Ballroom

Feb-20 USA | Seattle, WA – El Corazon

Feb-21 USA | Boise, ID – The Shredder

Feb-22 USA | Grand Junction, CO Mesa Theater

Feb-23 USA | Denver, CO – Oriental Theater

Feb-24 USA | Lincoln, NE – The Royal Grove

Feb-25 USA | Minneapolis, MN – The Underground

Feb-26 USA | Joliet, IL – The Forge

Feb-27 USA | Detroit, MI – Small’s

Feb-28 CAN | Toronto, ON – Axis

Mar-01 CAN | Quebec City, QC – Imperial Bell

Mar-02 CAN | Montreal, QC – Studio TD

Mar-03 USA | Worcester, MA – The Palladium

Mar-04 USA | New York, NY – Gramercy Theater

Mar-05 USA | Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring

Mar-06 USA | Richmond, VA – Canal Club

Mar-07 USA | Greensboro, NC – Hangar 1819

Mar-8 USA | Tampa, FL – The Orpheum

Mar-10 USA | Houston, TX – White Oak Music Hall

Mar-11 USA | Dallas, TX – Amplified Live

Mar-12 USA | Austin, TX – Come and Take it Live

Mar-13 USA | El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

Mar-14 USA | Mesa, AZ – Nile Theater

Mar-15 USA | San Diego, CA – Brick by Brick

Mar-16 USA | Los Angeles, CA – The Regent

Jul-28 GER | Burning Q Festival

Tickets sind hier verfügbar: https://www.thetruethulcandra.com/tour/

Die Death/Black-Metal-Veteranen Thulcandra haben im vergangenen Herbst ihr knochentrockenes Albums A Dying Wish veröffentlicht.

Bestellt euch euer Exemplar hier: https://smarturl.it/ADyingWish

Nach dem atemberaubenden Opener Funeral Pyre, dem gnadenlosen Nocturnal Heresy und dem unerbittlichen Scarred Grandeur prallt der Black/Death-Metal-Vierer mit einem weiteren eiskalten Musikvideo zum Titeltrack A Dying Wish auf.

Das große Finale des Albums wartet mit schweren Gitarren, epischen Mid-Tempo-Momenten, rasanten Ausbrüchen und dezent eingesetzten Akustikgitarren auf, die einen vielseitigen Sound erzeugen, der die Wurzeln des Death Metal, wie er von Bands wie Unanimated, Dissection und Sacramentum definiert wurde, ehrt.

Das Review von Time For Metal zu A Dying Wish könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Thulcandra online:

https://www.facebook.com/ThulcandraMetal

https://www.thetruethulcandra.com/