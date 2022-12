Katatonia: veröffentlichen zweite Single „Austerity“ + offizielles Video

Mit elf Alben im Gepäck müssen die schwedischen Melancholie-Metaller Katatonia niemandem mehr etwas beweisen. Dennoch ist es keine Überraschung, dass die Band im Begriff ist, ihre einzigartige Position in der Welt des Metals und darüber hinaus mit ihrem 12. Album, dem eindringlich schönen Sky Void Of Stars, noch einmal eindrucksvoll zu festigen.

Am 1. Dezember stellten Katatonia die zweite Single und den Album-Opener Austerity von Sky Void Of Stars vor, zusammen mit einem visuell eindringlichen Video. Das gefühlvolle Stück kracht mit einprägsamen, verblüffenden Rhythmen durch die Dunkelheit und wechselt mit ausgefeilten Gitarrenriffs, die das musikalische Können und die Erfahrung der Band perfekt in Szene setzen. Abgerundet durch die dunkle, beschwörende Stimme von Jonas Renkse und die hypnotisierende Lyrik ist die düstere Stimmung des Albums vorgegeben. Der Song ist ab sofort bei allen digitalen Anbietern weltweit erhältlich.

Katatonia über Austerity:

„Wir präsentieren euch hiermit unsere neue Single und den Eröffnungstrack von Sky Void Of Stars – Austerity. Energetisch und düster, streng und entzaubert. Viel Spaß!“

Die 1991 gegründete Band Katatonia hat sich sowohl der Dunkelheit als auch dem Licht verschrieben und durch unvergleichliche Genre-Entwicklungen ihre eigene Ausdrucksform entwickelt. Von Doom- und Death-Metal bis hin zu gefühlvollem Post-Rock haben sie endlose Sphären des Genres erforscht und nur die allerbesten Aspekte zusammengetragen.

Katatonia tauchen aus der Düsternis auf und atmen ihren einzigartigen, niemals stagnierenden, atmosphärischen Sound durch dieses neue 11-Track-Werk, das allesamt von Sänger Jonas Renkse geschrieben und komponiert wurde. Sie prägen das Genre entscheidend mit und bleiben dabei ihren eigenen musikalischen Werten treu, umkreisen das musikalische Universum und hinterlassen ihre Spuren in der Szene. Sky Void Of Stars projizieren ihren Sound in die unendlichen Weiten des Metals und darüber hinaus!

Katatonia über das neue Album Sky Void Of Stars:

„Unser 12. Album, Sky Void Of Stars, ist eine dynamische Reise durch die vibrierende Dunkelheit. Geboren aus der Sehnsucht nach dem Verlorenen und Ungefundenen, den Rändern des Unerreichbaren, aber komponiert und verdichtet in menschlicher Form und präsentiert als Klänge und Worte getreu dem Katatonia-Signum. Keine Sterne hier, nur heftiger Regen“.

Katatonia ist eine einzigartige Band, die sich in einem ständigen Entwicklungsprozess befindet. Mit ihrer bereits veröffentlichten ersten Single Atrium schlugen Katatonia mit einer hochenergetischen Atmosphäre zu, die ein düsteres Ambiente mit epischen Klängen und poetischen Texten bietet, in denen man sich verlieren kann. Songs wie das temporeiche Opaline und das stimmungsvolle Drab Moon stehen ganz im Zeichen ihres melancholischen Sounds, während das zerbrechliche Impermanence die ursprünglichen Doom Metal-Wurzeln der Band betont. Wie ein dunkler Stern erhellen diese Stücke die Tristesse und schaffen ein stimmungsvolles Hörerlebnis mit einprägsamen Hooks, während sie gleichzeitig die krachenden Klänge harter Gitarrenriffs und stampfenden Schlagzeugs hervorrufen. Die experimentelle Meisterschaft des Quintetts und ihre atmosphärische Herangehensweise sind einfach lebendig und machen dieses Album zu einer spannenden Sensation. Mit Birds zeigen die Künstler ihr explosives Potenzial mit einem schnellen und energiegeladenen Sound und beweisen damit ihren genreübergreifenden Stil.

Experience Katatonia Live 2022/23

2022 Nordamerikatour mit The Ocean Collective und Cellar Darling

02.12.22 – Los Angeles, CA / 1720

03.12.22 – San Diego, CA / Brick by Brick

04.12.22 – Mesa, AZ / Nile Theater

06.12.22 – Austin, TX / Come and Take It Live (+Soen as direct support)

07.12.22 – Dallas, TX / Amplified Live (+Soen as direct support)

09.12.22 – Atlanta, GA / Hell at The Masquerade

10.12.22 – Tampa, FL / The Orpheum

2023 UK & Europatour

mit Sólstafir and Som

20.01.23 FI – Tampere / Tampereen Tullikamari (Pakkahuone & Klubi)

21.01.23 FI – Helsinki / Kulttuuritalo

22.01.23 EE – Tallinn / Helitehas

24.01.23 PL – Warsaw / Klub Stodoła

25.01.23 DE – Berlin / Huxleys Neue Welt

26.01.23 DE – Cologne / Essigfabrik

27.01.23 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

28.01.23 CZ – Prague / ROXY Prague

29.01.23 AT – Vienna / Arena Wien

31.01.23 HU – Budapest / Akvárium Klub

01.02.23 DE – Munich / Backstage Werk

02.02.23 CH – Zurich / Komplex 457

03.02.23 IT – Milan / Live Club

04.02.23 FR – Lyon / Ninkasi GERLAND

06.02.23 ES – Madrid / Kapital

07.02.23 ES – Barcelona / La Salamandra

08.02.23 FR – Toulouse / Le Metronum

10.02.23 GB – London / O2 Forum Kentish Town

11.02.23 GB – Manchester / O2 Ritz Manchester

12.02.23 GB – Bristol / Marble Factory

13.02.23 GB – Glasgow / The Garage

14.02.23 GB – Wolverhampton / KK’s Steel Mill

16.02.23 DE – Frankfurt Am Main / Batschkapp

17.02.23 NL – Haarlem / Patronaat

19.02.23 FR – Paris / Le Trianon

20.02.23 LU – Luxemburg / Rockhal

21.02.23 BE – Antwerp / Muziekcentrum Trix

22.02.23 DE – Hamburg / Gruenspan

23.02.23 DK – Copenhagen / Amager Bio

24.02.23 NO – Oslo / Rockefeller Music Hall

25.02.23 SE – Stockholm / Fryshuset Arenan

Katatonia– 2023 Lateinamerikatour

17.03.23 MX – Guadalajara / C3 Stage

18.03.23 MX – Monterrey / Cafe Iguana

19.03.23 MX – Mexico City / Cafe Auditorio

22.03.23 CH – Santiago / Club Chocolate

24.03.23 AR – Buenos Aires / El Teatrito

25.03.23 BR – Sao Paulo / Carioca Club

Katatonia sind:

Jonas Renske – Gesang

Anders Nyström – Gitarren

Roger Öjersson – Gitarren

Niklas Sandin – Bass

Daniel Moilanen – Schlagzeug

