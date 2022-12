Half Me: kündigen Debütalbum „Soma“ an

Am 1. Dezember haben Half Me ihr allererstes Album mit dem Titel Soma angekündigt, das am 17. Februar 2023 erscheinen soll und ihre vierte Single Blacklight in Zusammenarbeit mit Arising Empire enthält.

Theme & Lyrics

Obsessive Love Disorder ist eine Form der psychischen Erkrankung, die andere stark mit einbezieht. Blacklight ist ein Ausflug in die Idee des Kontrollverlustes. Eine Vision im Kopf der Protagonisten und das Ausleben ihrer perfiden Fantasien, die sie letztendlich unfähig machen, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Das lyrische Konzept ist inspiriert von Filmen, wahren Kriminalgeschichten und Figuren wie dem fiktiven Michael Myers sowie dem realen Fall von Fritz Honka.

„Wir sind stolz darauf, unsere Debüt-LP Soma anzukündigen.

Soma erzählt eine verdrehte Geschichte über paranoide Schizophrenie und die Symptome, die damit einhergehen. Das Konzept beginnt mit Wraith als Auslöser und endet in der Akzeptanz mit Half Me, es folgt einem geraden Pfad des geistigen Verfalls. Der innere Dialog ändert sich im Laufe des Albums und jeder Song ist ein Ausflug in die Tiefen des menschlichen Geistes und seiner Wahrnehmung.“

Gemischt und gemastert von Christof Kempe, sind wir mehr als zufrieden damit, wie er unsere Vision zum Leben erweckt hat. Soma wird am 17. Februar 2023 veröffentlicht.

Soma jetzt als CD, limitiertes farbiges Vinyl und exklusive Merch-Optionen im Arising Empire Shop vorbestellen: https://arisingempire.com/soma

