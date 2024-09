Vicious Rain: veröffentlichen neue Single/Video „Hysteria“ feat. Half Me aus ihrem kommenden Debütalbum „There Is Beauty In Letting Go“

Vicious Rain, bestehend aus Sänger David Häusermann, Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli, Gitarrist Tristan Meier, Bassist Loris De Notaristefano und Schlagzeuger Michael Teufelberger, haben soeben ihre brandneue Single Hysteria mit Half Me veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Hysteria auf dem Arising Empire Youtube-Kanal (hier) an:

Vorbestellung von There Is Beauty In Letting Go als CD, limitierte farbige Vinyls, sowie verschiedene Merch-Optionen im Arising Empire Online-Shop.

https://arisingempire.com/viciousrain

Dieser frische Track der Schweizer Rockband baut ihre aufstrebende Präsenz in der Musikindustrie weiter aus. Die Veröffentlichung passt perfekt zu der mit Spannung erwarteten Ankündigung ihres Debütalbums There Is Beauty In Letting Go, das am 11. Oktober über Arising Empire erscheinen soll.

Hysteria erforscht das Chaos und die emotionalen Turbulenzen innerhalb einer Beziehung, in der beide Individuen zutiefst verliebt sind, aber ihre Unvereinbarkeit erkennen. Dieser kraftvolle Track vermittelt die Intensität, mit der man sich der schwierigen Wahrheit stellt und die emotionale Achterbahn, die mit der Entscheidung, loszulassen, einhergeht. Er zeigt auf ergreifende Weise, wie die Liebe, selbst wenn sie zur Trennung führt, ein unauslöschliches Band zwischen den beteiligten Personen hinterlässt.

Die Trackliste von There Is Beauty In Letting Go findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Erlebt Vicious Rain live an den folgenden Terminen:

27.-28.09. Mettlerfield Festival

10.10. CH Luzern @ Musikzentrum Sedel /w The Narrator

11.10. CH Baden @Werkk /w The Narrator – Album Release Show

Vicious Rain wurde Ende 2022 gegründet und ist eine Alternative-Metalcore-Band aus Baden in der Schweiz, die über mehrere Jahre professionelle Aufnahme- und Live-Erfahrung verfügt.

Die Band kombiniert Einflüsse wie ineinander verschlungene Gesangs- und Schreigesänge – mit einer Prise hoffnungsvoller Singalongs, schreiend-melodischen Leads, gekrönt von krachenden Breakdowns – und umfasst alles von der schweren Seite des Genres bis hin zur intimeren melodischen Seite. Der Geist der Band ist geprägt von ihrem gemeinsamen Glauben an die Bedeutung von Solidarität und der Rolle des Einzelnen bei der Verwirklichung einer gemeinsamen Vision. Textlich äußert sich die Band zu aktuellen und immer wiederkehrenden persönlichen Themen, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie sind davon überzeugt, dass Selbstreflexion der Schlüssel zum Wachstum ist.

Vicious Rain sind:

David Häusermann | Gesang

Mauro Gugerli | Gitarre & Gesang

Tristan Meier | Gitarre

Loris De Notaristefano | Bass

Michael Teufelberger | Schlagzeug

Vicious Rain online:

https://www.instagram.com/viciousrainband

https://www.facebook.com/viciousrainband

https://viciousrain.com