Tankard: erste Single & Lyric-Video „Beerbarians“ online

Auch nach 40 dampfenden, leberzerstörenden, darmstreckenden Jahren im Namen des Heavy Metal ist der Tankard-Bierzug nicht zu bremsen. Pünktlich zu den Feierlichkeiten rund um ihren 40. Geburtstag lassen Tankard am 30. September Pavlov’s Dawgs von der Leine, ihr insgesamt 18. Album und Debüt für das neue Label Reaper Entertainment.

Bereits am Freitag, pünktlich zum VVK-Start des neuen Albums, präsentierten unsere Lieblings-Frankfurter die erste Single Beerbarians und beweisen, dass sie auch nach 40 Jahren Bandgeschichte noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Das passende Artwork der Single wurde von Cliff Knese erstellt.

Gerre kommentiert:

„Wir freuen uns tierisch, unsere erste Single Beerbarians zu veröffentlichen, Tankard-typischer Humor eingepackt in einem knallharten Thrash-Sound mit eingängigen Hooklines, Reinhören ist Pflicht! In diesem sinne: Carry the fire!“

Produziert und aufgenommen wurden Album und Single wieder im Gernhard Studio Troisdorf, gemeinsam mit Produzent Martin Buchwalter.

Pavlov’s Dawgs ist ab sofort auf CD, farbigen Vinyl, limitierten Earbook mit bisher unveröffentlichten Bildern aus 40 Jahren Tankard und als limitiertes Boxset inklusive zweier Demos auf Kassette vorbestellbar: https://lnk.to/TankardPavlovsDawgsPR

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Pavlov`S Dawg

2. Ex-Fluencer

3. Beerbarians

4. Diary Of A Nihilist

5. Veins Of Terra

6. Momento

7. Metal Cash Mashine

8. Dark Self Intruder

9. Lockdown Forever

10. On The Day I Die

Toudates:

08.07. – Mannheim, 7er Club

09.07. – Rock Harz Festival (D)

10.07. – Exit Fest (SER)

16.07. – Obscene Extreme Festval (CZ)

20.08. – Reload-Festival (D)

09.09. – Hamburg (D), Kronensaal

10.09. – Flensburg (D), Roxy

23.09. – Mexico Metal Fest (Mex)

30.09. – Lingen (D), Alter Schlachthof

15.10. – Mallorca – Full Metal Holiday

27.12. – Andernach (D), Juz Live

28.12. – Aachen (D), Musikbunker

29.12. – Trier (D), Mergener Hof

30.12. – Frankfurt (D), Batschkapp

