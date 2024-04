August Burns Red am 26.03.2024 im LKA Longhorn in Stuttgart

Eventname: Death Below European Tour 2024

Headliner: August Burns Red

Vorbands: Dying Wish, Thrown

Ort: LKA Longhorn, Stuttgart

Datum: 26.03.2024

Kosten: 42,00 € VVK, 40,00 € AK

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 1.300 Besucher

Veranstalter: Music Circus GmbH & Co. KG

Link: https://www.musiccircus.de/

Setlisten: