Parkway Drive: neues Video „Darker Still“ & Tournee im September

Die australischen Metal-Schwergewichte Parkway Drive – Winston McCall (Gesang), Luke Kilpatrick (Gitarre), Jeff Ling (Gitarre), Jia O’Connor (Bass) und Ben Gordon (Schlagzeug) – veröffentlichen am 09.09. ihr siebtes Album Darker Still!

Das Album folgt auf das Erfolgsalbum Reverence von 2018, erscheint wie gewohnt über ihren Langzeitpartner Epitaph Records und kann u. a. hier vorbestellt werden.

Heute hat die Band das Video zum Titeltrack veröffentlicht. Seht es euch an:

Der Song ist anders als alles, was man bisher von Parkway Drive gehört hat – es ist ein monumentaler Song mit karrierebestimmenden Performances rundherum. Darker Still erwacht mit einem Pfeifen und akustischer Gitarre zum Leben. Von hier an nimmt die Band den Hörer mit auf eine mitreißende Odyssee durch Gitarrensoli, ätherische Chöre und Streicher, über denen Winston McCall mit einer sicherlich für manche überraschenden Gesangsleistung thront.

„Liebe. Zeit. Tod. Die großen, bestimmenden Elemente, die unsere Existenz ausmachen. Dieser Song beginnt mit einfachsten menschlichen Klängen und repräsentiert diese Elemente, während sich der musikalische Trip kontinuierlich entfaltet, um ein säuerliches Crescendo zu erreichen, bevor er sich dem unvermeidlichen Ende ihrer Reise zuwendet. Die Nacht wird dunkel … darker still“, sagt der Sänger.

Die Tour beginnt am 9. September in Leipzig und führt die Band durch zahlreiche weitere Metropolen. Als Support haben Parkway Drive mit While She Sleeps einen weiteren Hochkaräter an Bord.

Die aktuellen Tourdaten sowie weitere Details zum neuen Album Darker Still findet ihr hier:

