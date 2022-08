Scream Of The Butterfly: Video zur Single „Hallway Of The Thousand Eyes“ seit 19.08.2022 online

Die Berliner Scream Of The Butterfly bringen mit dem Video zum Song Hallway Of A Thousand Eyes einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues Album Grand Stadium.

Inhaltlich beschreibt der Song die Hürden, die man überwinden muss, um seinen eigenen Weg zu gehen. Musikalisch haben sie diese schon längst übersprungen und machen es sich zwischen 70er-Hardrock und 90er-Grunge bequem. Nach vorne treibend und stets mit diesen wiedererkennbaren und relaxten Leadvocals, welche die Band aus dem Gros der heavy-Kapellen rausschauen lässt, setzen Scream Of The Butterfly ein selbstbewusstes Zeichen.

Seit 2016 gibt es Scream Of The Butterfly und nun kommt ihr drittes Album The Grand Stadium, welches am 9. September über Red Revolver Records veröffentlicht wird, bevor es für die Band auf Tour nach England geht.

