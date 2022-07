Scream Of The Butterfly: haben Single „Say Your Name To Me“ aus kommendem Album veröffentlicht

Scream Of The Butterfly werden ihr drittes Album am 09. September veröffentlichen. Die anstehende England Tour ist der Startschuss in diesem Jahr für die Band und weitere Tour-Aktivitäten sind gerade in der Planung.

Das Quartett ist klar beeinflusst von dem Sound, der in den Sechzigern explodierte und in den Siebzigern seine Flügel ausbreitete, aber sie sind für viele Einflüsse offen und lassen so auch einen Hauch 90er Seattle Sound in ihre energetischen und Hammond-getriebenen Songs. Sie spielen modern produzierten Vintage Rock. Retro-Allüren, eingängiges Songwriting und melodische Hooks verweisen auf vielfältige Einflüsse unterschiedlicher Genres der letzten Jahrzehnte.

Seit 2016 gibt es Scream Of The Butterfly und nun kommt ihr drittes Album The Grand Stadium. Eine hochwertige und internationale Produktion. Aufgenommen in Berlin, gemixt in den Big Snuff Studios von Kadavars Live Sound-Engineer Richard Behrens – was bekanntermaßen nicht die schlechteste Referenz für dieses Genre ist – und gemastert von Shane Trimble in Philadelphia im Studio von Mike Tarsia.

