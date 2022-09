Hypnagone: geben Details zum kommenden Album „Qu’il Passe“ bekannt

Die französische Progressive Metal Band Hypnagone ist stolz bekannt zu geben, dass ihr kommendes LP Qu’il Passe am 14. Oktober erscheinen wird.

Antoine Duffour, der Gründer von Hypnagone, begann im Januar 2017 mit der Kreation von Qu’il Passe, nachdem er viele Jahre an der MAI (Music Academy International in Nancy, Frankreich) studiert hatte. Das Komponieren des Albums dauerte fünf Jahre, wobei das Schreiben im Frühjahr 2021 abgeschlossen war. Anschließend mussten die Songs aus Gründen der Verfeinerung und künstlerischer Vision zweimal aufgenommen werden. Bestehend aus elf Tracks und mit einer Laufzeit von über 60 Minuten, wurde Qu’il Passe vom renommierten George Lever (Sleep Token, Loathe, Monuments, etc.) gemischt und von niemand geringerem als Mike Kalajian (Machine Head, The Dear Hunter, Against The Current) gemastert. Das Album ist ein Werk der Katharsis, das mit persönlichen Themen verbunden ist, insbesondere mit Einsamkeit, der Tatsache, verloren zu sein, ohne Orientierungspunkte und schließlich mit der Fähigkeit, sich selbst zu akzeptieren.

Das Artwork ist eine Montage mehrerer Fotografien des Bassisten (und Hauptkomponisten) Antoine Duffour. Er steht wirklich auf „Brutalismus“, eine architektonische Bewegung, die durch viel Beton gekennzeichnet ist und normalerweise sehr ausgeprägte geometrische Formen hat. Es hat eine Verbindung zum Thema des Albums, da es die Geschichte einer Person ist, die verloren in einer unbekannten Welt aufwacht, in der eine verlassene Stadt (als Betondschungel dargestellt) so weit das Auge reicht, von Naturlandschaften umgeben ist. Es ist eine Metapher für den Kampf zwischen dem Natürlichen und dem Unnatürlichen.

Hier könnt ihr euch drei Videos aus dem Album zu The Step Inward, Moss und Spannungsbogen ansehen.

Hypnagone sind:

Adrien Duffour – Gesang

Yann Roy – Gitarre

Antoine Duffour – Bass

Jérôme «Jackou» Binder – Schlagzeug

Additional credits:

Romain Lambrey – Samples & zusätzliche Klaviatur

Éric Hurpeau – Gitarre

Vincent Blanot – Saxophon

Hypnagone online:

Facebook

Instagram