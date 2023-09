Status Quo – Official Archive Series Vol.1 – Live In Amsterdam ist ein, wie ich finde, beeindruckendes Zeitdokument der legendären Rockband Status Quo und der Startschuss der Official Archive Series. Dieses Livealbum wurde am 11.08.2023 über Ear Music veröffentlicht und am 19.10.2010 im Rahmen der Pictures Exposed World Tour in Amsterdam aufgenommen. Dem Zuhörer wird ein bunter Blumenstrauß an Hits überreicht, der den Geist der Band einfängt.

Status Quo, bestehend aus dem charismatischen Sänger und Gitarristen Francis Rossi, dem vielseitigen Andy Bown, der seit 1976 mit der Tourband zusammenarbeitet und offizielles Mitglied seit 1982 ist, dem Bassisten, Gitarristen und Sänger John ‚Rhino‘ Edwards, der sich der Band im Jahr 1986 anschloss sowie dem Schlagzeuger Leon Cave und dem Gitarristen Richie Malone, bieten eine mitreißende Leistung. Die Produktion ist sauber, der Sound für eine Liveproduktion gut, ohne die Atmosphäre zu mindern. Das Publikum ist immer wieder gut zu hören, ohne den Hörspaß negativ zu beeinflussen. Auf den zwei CDs findet man immer wieder ganz persönliche Höhepunkte. Eröffnet wird das Konzert mit einem kurzen Intro, dem der Song Caroline folgt. Das Konzert dauerte rund 93 Minuten, in dem ihre Klassiker und die Lieblingssongs der Fans zelebriert werden. Francis Rossis markanter Gesang und seine beeindruckende Gitarrenarbeit, kombiniert mit der Vielseitigkeit von Andy Bown, John ‚Rhino‘ Edwards‘ druckvollem Bass und Leon Cave’s präzisem Schlagzeugspiel, ergeben eine klasse Klanglandschaft.

Die Liveperformance der Serie wurden von Eike Freese und Laurin Halberstadt in den Chameleon Studios in Hamburg liebevoll neu abgemischt und gemastert. Official Archive Series Vol.1 – Live In Amsterdam schielt schon auf den zweiten Streich der Official Archive Series. Mit Vorfreude kann man Vol. 2 anpreisen, das ein Konzert aus London eingefangen hat, welches im November 2023 veröffentlicht wird.

