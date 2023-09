Eaten By Snakes: bringen am 01.09. „Peace And Love“ auf Not Sorry Records heraus

Bielefeld. Nachdem sie ihre erste selbstbetitelte EP im Jahr 2018 veröffentlicht hatten, die vier grobe Skizzen darüber enthielt, wohin dieses Experiment führen könnte, teilten sie sich die Bühne mit Samiam und Hot Water Music, spielten beim Obenuse Fest in Zürich, beim Booze Cruise Festival in Hamburg und beim Stardumb Riot in Rotterdam. Ja, sie hatten eine ziemlich erfolgreiche Phase, brachten all ihre Begeisterung und zehn Songs ins Studio und feuerten ihr Debütalbum Calming Pink mitten in die aufbrandende Welle einer globalen Pandemie.

Noch bessere Zeiten für sarkastische Texte brachen an, und so betraten sie Anfang 2023 erneut das Studio, um ihr zweites Album Peace And Love aufzunehmen. Klanglich erweiterten Eaten By Snakes ihre Definition von Punkrock um eine Handvoll Schlagzeug-Loops und Klaviersamples. Dabei erinnerten sie sich stets an ihr Lieblings-Bibelzitat: One, two, three, four, who’s punk? What’s the score?

Gefeiert wird der Plattenrelease auf dem Open Air in Oelde gemeinsam mit den H-Blockx!

Eaten By Snakes sind ein Punk / Pop / Synth-Duo aus Bielefeld, Deutschland. Sie haben sich 2017 gegründet. Ausgehend von einer klassischen Garage / Pop-Punk-Besetzung fügten Daniel am Schlagzeug und David an Gesang / Gitarre analoge Synthesizer zu ihrem Sound hinzu.

Eaten By Snakes

Peace And Love

Label: Not Sorry Records

Release-Datum: 01.09.2023

Recordings: Roland Wiegner / Tonmeisterei • Oldenburg

Mastering: Flo Siller • Hamburg

Artwork: Hutch Harris (Sänger von The Thermals) • Portland/Oregon

Pressing: Record Industry • Haarlem/NL

Tourdates:

01.09.2023 GER Oelde • Open Air w/ H-Blockx

09.09.2023 GER Bielefeld • Plan B – Record Release Party w/ Between Bodies

22.09.2023 CH Zürich • Hafenkneipe w/ The High Times

23.09.2023 CH Bern • Planet Spade w/ The High Times

30.09.2023 GER Hamburg • Indra w/ As Friends Rust

01.12.2023 GER Hamburg • Molotow / Dirty Talons

02.12.2023 GER Dortmund • TBA / Dirty Talons

03.12.2023 GER TBA / Dirty Talons