Art Against Agony: erster offizieller Release der Prog Jazzer / Prog Metaller mit Gesang

Art Against Agony spielen Prog Jazz / Prog Metal. Art Against Agony auf eine Band zu beschränken würde ihnen nicht gerecht werden. Art Against Agony ist ein Künstlerkollektiv aus Musikern, Videofilmern, Fotografen und Grafikern, die verschiedene Einflüsse und Genres zu einem Projekt zu vereinen. Als Musiker sind sie dabei Maskenträger, weil sie besonderen Wert darauf legen wollen, dass am Ende der Applaus nicht ihren Gesichtern, Namen oder Körpern dient, sondern einzig und allein der Musik. Passend zu ihren Masken haben alle Beteiligten Pseudonyme.

Wer noch einmal das Review zum letzten Album lesen möchte, kann das gerne hier tun: https://time-for-metal.eu/art-against-agony-shiva-appreciation-society/

Erstmals werden Art Against Agony am 02.07.2021 einen Release mit Gesang veröffentlichen. Für den Song kooperierten sie mit der russischen Künstlerin Victoria Grizley (mnstrgry), die die Voices zu dem Song beiträgt. Der Titel des Releases lautet WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast. Den Track wird es zusätzlich als instrumentale Version geben.

Der ausschließlich digitale Release des Songs wird ab dem 02.07.2021 Digital auf Spotify, ITunes und dem Bandcamp erhältlich sein.

Das ebenfalls am 02.07.2021 erscheinende Video werden wir euch sofort mit dem Veröffentlichungstermin präsentieren. In Kürze werden wir zudem weiteres zu Art Against Agony vermelden können.

Art Against Agony sind:

Gitarre – The Sorcerer

Gitarre – The Machinist

Piano, Synth – The Surgeon

Schlagzeug – The Malkavian

Bass, Live Sound – The Twin

Consulting – The Heretic

Fotografie, Webdesign – The Architect

Merch – The Harlekin

Japan Supervisor – The Glasses

Live Visuals – The Switch

Roadie, Marketing – The Sidekick

Mridangam – The Maximalist

Graphic Design – The Alchemist

Graphic Design – The Void

Links zu Art Against Agony:

http://artagainstagony.de/

https://artagainstagony.bandcamp.com/

https://artagainstagony.bigcartel.com/

https://www.facebook.com/artagainstagony