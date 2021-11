Wiegedood: veröffentlichen Video zu „Now Will Always Be“

Während die Welt mit zunehmender Geschwindigkeit den Abgrund umkreist, sind Wiegedood zurückgekehrt, um einen perfekt bösartigen Soundtrack zu liefern. Ihr neuer Visualizer-Clip zu Now Will Always Be bietet einen tiefen Einblick in das Artwork von There’s Always Blood At The End Of The Road, das am 14. Januar 2022 veröffentlicht werden soll. Tauchn ein in acht Minuten hypnotisierenden Ekels …

Die Band kommentiert: „Ein scheinbar nicht enden wollendes Mantra, das dem Jetzt gewidmet ist. Ein hypnotisches Dröhnen, das sich zu einem melodischen Opus entwickelt.“

There’s Always Blood At The End Of The Road ist in folgenden Formaten erhältlich, erste Vorbestellungen sind bereits möglich:

Ltd. CD-Ausgabe:

2LP (mit Ätzung auf Seite D), die in einer breiten Buchrückenhülle und 2 bedruckten Discobags geliefert wird

Digitales Album:

300 x transparent rot 2LP Edition über CM US Onlineshop

300 x dunkelgrüne 2LP Edition über den CM EU Onlineshop

Pre-order: https://wiegedood.lnk.to/TheresAlwaysBloodAtTheEndOfTheRoad

Die Band über das Album: „There’s Always Blood At The End Of The Road konzentriert sich auf die schmutzigsten und ekelhaftesten Seiten der menschlichen Natur und der Gesellschaft. Es entfernt sich von den typischen Black-Metal-Themen und -Konzepten und konzentriert sich stattdessen auf den Kampf, den wir in unserem Inneren führen, indem wir versuchen, die Tatsache zu überwinden, dass wir alle aus dem gleichen Dreck gemacht sind. Sowohl textlich als auch musikalisch werden Orte erforscht, an denen die vorherige Trilogie nicht einmal an der Oberfläche kratzte. Ein Blick aus erster Hand in den puren Ekel, ein psychotischer Ritt mit Synthesizern, Kassettenrekordern, heißem Club-Jazz und verstörenden Samples. Eine deutliche Abkehr von unserer bisherigen Arbeit, eine dunkle Wendung zu etwas Unerwartetem und Unerwünschtem.“

Als eingefleischte Straßenköter werden Wiegedood im Anschluss an die Veröffentlichung des Albums auf Europatournee gehen. Der erste Teil wird von Portrayal Of Guilt unterstützt.