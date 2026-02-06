Mayhem: veröffentlichen Single/Video „Realm Of Endless Misery“ vom neuen Album „Liturgy Of Death“

Die einflussreichste und prägendste Band des Black Metal meldet sich mit ihrem siebten Studioalbum Liturgy Of Death zurück. Mayhem bestätigen damit erneut, warum sie zu den unerbittlichsten Säulen der extremen Musik zählen. Nach über vier Jahrzehnten, in denen sie die Entwicklung des Genres maßgeblich mitgestaltet haben, richtet die Band ihren kreativen Blick nun auf die unausweichliche Präsenz der Sterblichkeit.

Liturgy Of Death erforscht die Philosophie der Sterblichkeit mit schonungsloser Klarheit. Das Album präsentiert den Tod nicht als Ende, sondern als universelles Gesetz, das alles Leben berührt und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz offenbart. Diese Vergänglichkeit wird zum Aufruf, mit voller Intensität zu leben, denn jeder Gewinn und Verlust kehrt letztendlich in dieselbe Stille zurück. In Anlehnung an antike Philosophien porträtiert das Album das Leben als Übergangszustand und den Tod als Tor zu einer höheren Daseinsform, während die feierliche, düstere Schönheit des Todes das gesamte Werk durchdringt.

Seht euch das Video zu Realm Of Endless Misery hier an:

Realm Of Endless Misery hier streamen: https://mayhemband.lnk.to/RealmOfEndlessMisery-Single

Attila kommentiert den neuen Track: “Realm Of Endless Misery is the fourth single from the new Mayhem album and presents a state of human existence in which suffering is not an exception but a governing principle. The song portrays human life as a closed realm sustained by repetition, fear, and manipulation, where time itself becomes a mental trap and hope slowly drains from consciousness. It does not tell a story and offers no redemption. Through its mantra-like structure and cold, oppressive imagery, the track confronts the listener with the mechanics of misery, revealing a world in which destruction is not an endpoint but a permanent condition. Released as the third single in advance of the whole album, Realm Of Endless Misery deepens its unified dark vision and brings the listener one step closer to the final revelation.“

Mit Necrobutcher, Hellhammer, Attila, Morten Bergeton Iversen und Ghul in einer geschlossenen Einheit, zelebriert Mayhems neues Album Liturgy Of Death das eigene Vermächtnis – die Fortsetzung des rohen und kompromisslosen Sounds ihrer Anfänge. Das Ergebnis ist ein gnadenloses Album – düster, schnell und unerbittlich –, das die Band in ihrer gefährlichsten und vitalsten Form zeigt. 41 Jahre nach ihrer Gründung in Langhus sind Mayhem nach wie vor eine prägende Kraft des norwegischen Black Metal und formen den von ihnen mitbegründeten Sound weiter. Mehr Informationen zu Liturgy Of Death findet ihr hier.

Mayhem – Death Over Europe 2026

05-02-2026 · NL · Groningen · Spot

06-02-2026 · NL · Utrecht · TivoliVredenburg

07-02-2026 · DE · Herford · KulturWerk Herford

08-02-2026 · BE · Liège · OM

10-02-2026 · UK · London · Electric Ballroom

11-02-2026 · FR · Paris · Elysée Montmartre

12-02-2026 · FR · Toulouse · Le Bikini

14-02-2026 · PT · Lisbon · LAV Lisboa Ao Vivo

15-02-2026 · ES · Madrid · La Riviera

17-02-2026 · IT · Milano · Alcatraz

18-02-2026 · CH · Solothurn · Kulturfabrik Kofmehl

19-02-2026 · AT · Vienna · Simm City

20-02-2026 · DE · Regensburg · Airport Eventhall

21-02-2026 · CZ · Prague · PAVILON C

22-02-2026 · DE · Berlin · Huxleys Neue Welt

24-02-2026 · PL · Gdansk · B90

25-02-2026 · LV · Riga · Spelet

26-02-2026 · FI · Helsinki · Kulttuuritalo

28-02-2026 · SE · Gothenburg · Eriksbergshallen

Tickets: https://www.thetruemayhem.com/live/

