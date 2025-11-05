Mayhem: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus Single/Video „Weep For Nothing“

Die einflussreichste Black Metal Band aller Zeiten ist zurück mit ihrem siebten Studioalbum Liturgy Of Death. Mit diesem neuen Werk bekräftigen Mayhem ihren Status als die kompromissloseste Kraft in der extremen Metal-Musik. Vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung richten Mayhem ihren Fokus auf die unausweichliche Realität des Todes. Liturgy Of Death untersucht Verlust, die Angst vor dem Sterben, Ohnmacht und die Zerbrechlichkeit der Existenz durch eine klare und unerbittliche Linse.

Die neue erste Single Weep For Nothing verwandelt die Angst vor der Sterblichkeit in eine Offenbarung, ein Hymne an das Nichts, in der Trauer bedeutungslos wird. Mit ihrer kalten und schnellen Pracht, messerscharfen Riffs und einer erstickenden Atmosphäre kanalisiert die Band das Wesen der Sterblichkeit, ohne Trost oder Flucht zu bieten. Seht euch das Video hier an:

Weep For Nothing hier streamen: https://mayhemband.lnk.to/WeepForNothing-Single

Liturgy Of Death – Trackliste:

1. Ephemeral Eternity

2. Despair

3. Weep For Nothing

4. Aeon’s End

5. Funeral Of Existence

6. Realm Of Endless Misery

7. Propitious Death

8. The Sentence Of Absolution

9. Life Is A Corpse You Drag (Bonustrack)

10. Sancta Mendacia (Bonustrack)

Liturgy Of Death wird exklusiv in folgenden Formaten erhältlich sein:

• Limitierte Deluxe Box Set inkl. einer exklusiven 12” Clear-Black Marbled Vinyl mit alternativer Artwork, Bonus 7” Marbled Vinyl mit 2 zusätzlichen Tracks, Metall-Pin, Patch, Kunstdrucke und der speziellen Tarotkarte Liturgy of Death (Clear-Black Marbled Edition und Transp. Red-Black Marbled Band Edition)

• Limitierte Gatefold Black Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet

• Limitierte Gatefold Transp. Orange-Black Marbled Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet

• Limitierte Gatefold Splatter Black-Apricot Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet

• Limitierte Gatefold Haze Bright Gold-Black Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet

• Limitierte Gatefold A/B Split Red-Black Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet (Band Edition)

• Limitierte Gatefold Black Ice Ghost Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet (US Edition)

• Limitierte Gatefold Cooper Black Ice Vinyl (180g) & 12-seitiges LP-Booklet (US Edition)

• Limitierte CD Mediabook in Slipcase (mit Bonustrack und zusätzliches Artwork)

• Standard CD Jewelcase

• Digitales Album

Mit Necrobutcher, Hellhammer, Attila, Morten und Ghul, die enger denn je zusammenarbeiten, feiert Liturgy Of Death das Erbe von Mayhem, eine Fortsetzung des rohen und kompromisslosen Sounds, der ihre Anfänge prägte. Das Ergebnis ist ein gnadenloses Album – dunkel, schnell und unerbittlich – das die Band in ihrer gefährlichsten und vitalsten Form einfängt. Einundvierzig Jahre nach ihrer Gründung in Langhus bleiben Mayhem eine prägende Kraft im norwegischen Black Metal und gestalten weiterhin den Sound, den sie mit erschaffen haben.

Die Termine der Death Over Europe 2026 findet ihr hier:

