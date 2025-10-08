Mayhem: kündigen „Death Over Europe“ Headliner Tour 2026 an und geben einen Vorgeschmack auf ihr neues Album

Die einflussreichste Black Metal Band aller Zeiten eröffnet ein neues Kapitel auf der Bühne. Mayhem kündigt ihre Death Over Europe Tour an, bei der sie von den Special Guests Marduk und dem Support Immolation begleitet werden. Die Tickets sind ab Freitag, dem 10. Oktober, um 11:00 CEST hier erhältlich: thetruemayhem.com/live/
Mayhem – Death Over Europe 2026
w/ Special Guests: Marduk, Immolation
05-02-2026 · NL · Groningen · Spot
06-02-2026 · NL · Utrecht · TivoliVredenburg
07-02-2026 · DE · Herford · KulturWerk Herford
08-02-2026 · BE · Liège · OM
10-02-2026 · UK · London · Electric Ballroom
11-02-2026 · FR · Paris · Elysée Montmartre
12-02-2026 · FR · Toulouse · Le Bikini
14-02-2026 · PT · Lisbon · LAV Lisboa Ao Vivo
15-02-2026 · ES · Madrid · La Riviera
17-02-2026 · IT · Milano · Alcatraz
18-02-2026 · CH · Solothurn · Kulturfabrik Kofmehl
19-02-2026 · AT · Vienna · Simm City
20-02-2026 · DE · Regensburg · Airport Eventhall
21-02-2026 · CZ · Prague · PAVILON C
22-02-2026 · DE · Berlin · Huxleys Neue Welt
24-02-2026 · PL · Gdansk · B90
25-02-2026 · LV · Riga · Spelet
26-02-2026 · FI · Helsinki · Kulttuuritalo
28-02-2026 · SE · Gothenburg · Eriksbergshallen
Die Band hat kürzlich einen kryptischen Teaser veröffentlicht, der mit der Bildunterschrift Mayhem. 2026 versehen ist und einen sehr kurzen Vorgeschmack auf neue Musik bietet. Dies deutet auf kommende neue Musik und möglicherweise ein neues Studioalbum hin, das im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll.
Mayhem sind:
Attila Csihar – Gesang
Ghul – Gitarre
Hellhammer – Schlagzeug
Necrobutcher – Bass
Teloch – Gitarre
