Ripple Music: 15th Anniversary Party in San Francisco angekündigt

Das kalifornische Heavy-Rock-Label Ripple Music feiert 15 Jahre voller erdrückender Riffs mit einer besonderen Jubiläumsfeier im legendären Bottom Of The Hill in San Francisco. Auf der Bühne werden Fireball Ministry, ZED und Blackwülf stehen. Die Tickets sind ab sofort erhältlich!

Seit über einem Jahrzehnt ist Ripple Music eine gewichtige Kraft in der internationalen Heavy Rock Szene und hat pure Klangjuwelen von legendären Acts wie Hermano, The Obsessed und Scott „Wino Weinrich“ bis hin zu Underground-Stützen wie Wo Fat, Thunder Horse, Valley Of The Sun, Steak und vielen mehr veröffentlicht. Am 6. Dezember wird im Bottom Of The Hill in San Francisco ein echtes Erdbeben erwartet, wenn das Bay-Area-Label mit der rohen Kraft von Fireball Ministry, den Desert-Rock-Grooves von ZED und dem zeitlosen Charme von Blackwülf aufwartet.

Der Gründer von Ripple Music, Todd Severin, äußert sich begeistert: „When we started as a little label simply with the goal of releasing some good guitar rock, I’d never expected 15 years later we’d be where we are; one of the world’s leading labels for heavy psych/stoner/doom, running festivals around the planet, and approaching our 300th release. My mind is blown, and none of this could happen without our pack of absolutely crazy staff volunteers, the talent of the amazing musicians we work with, the incredible support of the fans, and the tireless efforts of the many blogs, magazines, and podcasts that continue to champion Ripple’s brand of heavy rock. Thank you to all!“