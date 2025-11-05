Ripple Music: 15th Anniversary Party in San Francisco angekündigt

Das kalifornische Heavy-Rock-Label Ripple Music feiert 15 Jahre voller erdrückender Riffs mit einer besonderen Jubiläumsfeier im legendären Bottom Of The Hill in San Francisco. Auf der Bühne werden Fireball Ministry, ZED und Blackwülf stehen. Die Tickets sind ab sofort erhältlich!
Seit über einem Jahrzehnt ist Ripple Music eine gewichtige Kraft in der internationalen Heavy Rock Szene und hat pure Klangjuwelen von legendären Acts wie Hermano, The Obsessed und Scott „Wino Weinrich“ bis hin zu Underground-Stützen wie Wo Fat, Thunder Horse, Valley Of The Sun, Steak und vielen mehr veröffentlicht. Am 6. Dezember wird im Bottom Of The Hill in San Francisco ein echtes Erdbeben erwartet, wenn das Bay-Area-Label mit der rohen Kraft von Fireball Ministry, den Desert-Rock-Grooves von ZED und dem zeitlosen Charme von Blackwülf aufwartet.
Der Gründer von Ripple Music, Todd Severin, äußert sich begeistert: „When we started as a little label simply with the goal of releasing some good guitar rock, I’d never expected 15 years later we’d be where we are; one of the world’s leading labels for heavy psych/stoner/doom, running festivals around the planet, and approaching our 300th release. My mind is blown, and none of this could happen without our pack of absolutely crazy staff volunteers, the talent of the amazing musicians we work with, the incredible support of the fans, and the tireless efforts of the many blogs, magazines, and podcasts that continue to champion Ripple’s brand of heavy rock. Thank you to all!“
Fireball Ministry aus Los Angeles, Kalifornien, haben sich von Anfang an entschieden, sich von jeglicher Arroganz und dem Drang nach Bestätigung fernzuhalten. Die Band präsentiert analog geprägte, basslastige Klänge und zollt dem zeitlosen Hard Rock Respekt, ohne dabei in die Untiefen von bloßen Wiederholungen oder belanglosem Kram abzutauchen. In der Musik der Band, die seit dem feierfreudigen Jahr 1999 für Rock-Authentizität einsteht, treffen von Sabbath inspirierte Rhythmen, Priest-verehrende Melodien und der unverfälschte Wahnsinn von Thin Lizzy aufeinander.
ZED aus San Jose, Kalifornien, macht Rock, wie er sein sollte: mit lauten Gitarren, einem Schluck Whiskey und einem Mittelfinger. Die Band lässt sich von Größen wie Zeppelin, Sabbath und AC/DC inspirieren, kombiniert diese Einflüsse jedoch mit zeitgenössischen musikalischen Strömungen wie Clutch, Rage Against The Machine und Queens Of The Stone Age, was eine Mischung ergibt, die neu und doch vertraut ist.
Blackwülf aus Oakland, Kalifornien, durchstreift die musikalischen Jagdgründe des Stoner Rock, doom-umhüllter Klanglandschaften und vintage Heavy Metal. Ihre dunklen, klanglichen Wälder bieten Deckung für eine unheilige Mischung aus parapsychologischer Wut und Aggression sowie bluesigen, kopfnickenden Riffs. Mit einer Vita, die Mitgliedschaften bei Bands wie Acid King, The Nads, Naked Prey und Mountain Pig umfasst, sind Blackwülf bereits ein erfahrene Jäger.
Ripple Music ist ein unabhängiges kalifornisches Label, weltweit bekannt und geschätzt für die Entdeckung der besten Bands im Heavy Rock und Metal und beherbergt führende Acts wie The Obsessed, Hermano, Scott „Wino„ Weinrich, Poobah, Wo Fat und Colour Haze. Unter dem Namen Ripplefest organisiert das Plattenlabel seit Jahren Showcase-Events in Städten wie Austin, San Francisco, London, Stockholm, Köln und Berlin, um eine große und leidenschaftliche Fangemeinde aus der ganzen Welt zusammenzubringen.
